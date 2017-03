117 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia

Về hướng phát triển trong thời gian tới, bà Hương đề nghị báo tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích của mình; thể hiện tính pháp luật đậm đà hơn; phản ánh đời sống pháp lý sâu hơn, sắc bén hơn. Cùng ngày, đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM và các đơn vị khác cũng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ung Thị Xuân Hương gắn kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho nhà báo Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: HTD

Cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII - 2012. 117/160 tác phẩm lọt vào chung khảo được trao giải thuộc năm thể loại: báo in, báo ảnh, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Cụ thể gồm năm giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải khuyến khích. Năm nay, Pháp Luật TP.HCM đạt giải khuyến khích ở thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) với loạt bài “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Lát cắt 13 năm” của tác giả Hoàng Nghĩa Nhân.

M.CƯỜNG - V.THỊNH