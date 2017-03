121 trường hợp oan sai, bồi thường hơn 100 tỉ đồng

Hơn 60% số vụ án hình sự do băng nhóm gây ra



Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh nêu rõ, từ đầu năm 2010 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý 341 vụ, 740 đối tượng trực tiếp hoặc có liên quan đến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; triệt phá 2.914 băng, nhóm tội phạm các loại, 6.014 vụ cờ bạc (25.786 đối tượng), 363 vụ mại dâm với 1.177 đối tượng; trong đó có nhiều băng ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, lưu manh chuyên nghiệp…



Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” phạm tội, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đặc biệt là gần 18.000 đối tượng đang bị truy nã, trong đó có 4.564 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm chưa bị bắt giữ.



Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá, tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp: hơn 60% số vụ án hình sự do băng nhóm gây ra. Tội phạm học đường, tội phạm nước ngoài, xuyên quốc gia tăng.



Cũng theo Bộ trưởng, loại hình tội phạm kinh tế vẫn diễn biến phức tạp, nhất là buôn lậu qua biên giới; gia tăng tình trạng tham nhũng trong công tác giải phóng mặt bằng; tội phạm công nghệ cao; lừa đảo tín dụng, mua bán qua mạng. Tội phạm môi trường phổ biến vẫn là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhập khẩu thực phẩm không bảo đảm chất lượng từ nước ngoài.



Số vụ án khởi tố ít hơn



Đọc báo cáo về công tác ngành kiểm sát năm 2010, Viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Quốc Vượng cho biết, trong năm 2010, số vụ án khởi tố có ít hơn năm 2009 nhưng tính chất phức tạp, nghiêm trọng hơn. Có 57.890 người đã bị cơ quan điều tra bắt giam.



Viện KSND tối cao đã thi hành hơn 351.000 vụ án dân sự, đạt gần 60%. Tuy nhiên, trình độ kiểm sát viên nhìn chung còn kém; quá trình tranh tụng chưa thuyết phục. Trong năm qua, cả nước đã có 121 trường hợp được xác định oan sai với số tiền bồi thường hơn 100 tỉ đồng.



Thẩm tra các báo cáo trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Thu Ba nhận xét, các báo cáo về cơ bản đã phân tích và phản ánh tương đối đầy đủ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp của QH cho rằng, các báo cáo còn một số điểm hạn chế, kiến nghị Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao sớm hoàn thiện các đề án về tổ chức các cơ quan tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.



Ủy ban Tư pháp của QH cũng đề nghị QH xem xét giao Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao nghiên cứu xây dựng chiến lược về cán bộ của các cơ quan tư pháp, nhất là đội ngũ các chức danh tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ nhiệm vụ tư pháp trong tình hình mới.





Theo Thành Lương (TNO)