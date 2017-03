150 bị can, bị án tại trại tạm giam T20 chuẩn bị đi bầu cử

Phạm nhân tại T20 và học viên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai chuẩn bị thành cử tri đi bầu cử.

Những ngày này, tại T20, cán bộ quản giáo, giám thị đang tích cực hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến luật bầu cử cho người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đã có bản án của các cấp sơ thẩm tuyên nhưng đang kháng cáo, chờ kháng nghị và lập danh sách sơ bộ đề nghị lên Ủy ban Bầu cử để chuẩn bị cấp phát thẻ cử tri theo quy định của pháp luật.



Thượng tá Trần Văn Thanh, Giám thị T20, cho biết đây là điểm mới bổ sung trong Luật Bầu cử, thể hiện sự tôn trọng quyền con người và quyền công dân của Đảng và Nhà nước.

Cũng chính vì là điểm mới nên để không gặp phải những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Ban giám đốc Công an tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị tăng cường tuyên truyền về Luật Bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử chi tiết, rõ ràng cho các đối tượng tạm giam, tạm giữ, đồng thời giáo dục cho cử tri nhận thức được về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa của việc bầu cử.

Theo thống kê vào thời điểm hiện tại, T20 có 150 bị can, bị án được đưa vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, T20 đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực trại và đảm bảo quá trình bầu cử được diễn ra thành công. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đề nghị Tổ bầu cử, thuộc phường Diên Hồng (nơi đứng chân của công an tỉnh) lập thùng phiếu phụ để đưa đến từng buồng tạm giam, tạm giữ tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu.

Cũng đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ngay từ đầu tháng 4-2016, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai đã báo cáo số lượng cử tri của trung tâm là 106 người. Họ là những học viên cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại trung tâm cho Ủy ban Bầu cử xã Biển Hồ.

Theo dự kiến của Ủy ban Bầu cử xã, tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh sẽ có một Tổ bầu cử, có hòm phiếu riêng. Tổ bầu cử này thuộc Đơn vị bầu cử số 2 của xã Biển Hồ.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai, cho biết. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, nơi đặt hòm phiếu, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử đã hoàn tất.