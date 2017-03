16 gương điển hình chống tham nhũng

Ngày mai (4-6), Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP.HCM cùng các bộ ngành, địa phương phía Nam tổ chức gặp mặt 16 cá nhân và đại diện điển hình trong phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Trong số này, tám người được mời với tư cách là những công dân tích cực tham gia tố giác tiêu cực, tham nhũng. Tám người còn lại là cán bộ, chiến sĩ công an, kiểm sát, hải quan đã từ chối nhận hối lộ, tham gia giải quyết, xử lý án tham nhũng hoặc có sáng kiến cải cách hành chính vượt trội.

Dân: Đi đến cùng vụ việc

Trong nhóm công dân có đại diện gia đình anh Đặng Vũ Thắng, nhân viên kế toán Thảo Cầm Viên TP.HCM, người đã bị sát hại vì tố cáo vụ sai phạm ở đơn vị này. Từ thông tin của anh, thanh tra vào cuộc, xử lý một số cán bộ, trong đó có cả giám đốc Thảo Cầm Viên. Những đối tượng côn đồ và kẻ thuê mướn chúng sát hại anh Thắng đã bị xử lý thích đáng.

Cạnh đó là ông Lê Xuân Mậu (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, trợ lý tổng giám đốc Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam) đã có công tố cáo tổng giám đốc Dương Xuân Túy về hàng loạt sai trái tại doanh nghiệp nợ nần chồng chất này. Theo tố cáo của ông Mậu, ông Túy đã giảm giá vô lý 20%-27% hàng xuất khẩu trong thời gian dài cho đối tác, gây thiệt hại cho phía Việt Nam đến 30 tỷ đồng... Cơ quan tố tụng đã vào cuộc. Ngày 28-5-2009, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt ông Túy 10 năm tù vì gây thiệt hại 4,3 tỷ đồng.

Một gương điển hình khác là ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Các khu chế xuất và khu công nghiệp TP Cần Thơ. Ông đã tố giác sai phạm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã giữ lại 435 triệu đồng từ khoản góp nhân đạo, từ thiện ủng hộ nạn nhân vụ sập đường dẫn cầu Cần Thơ. Không những thế, dịp Tết Kỷ Sửu 2009, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cấp 1.230 suất quà tặng công nhân lao động nghèo ăn Tết, quyết toán giá trị 150.000 đồng/suất nhưng thực tế chỉ đáng 90.000 đồng/suất... Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ đã vào cuộc, kết luận có nhiều sai phạm và yêu cầu thu hồi 1,46 tỷ đồng. Hai cán bộ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ bị kỷ luật, cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý những sai phạm khác.

Được mời tham gia gặp mặt, chia sẻ những khó khăn, gian nan trong công tác phòng chống tội phạm có hai cán bộ hưu trí Hoàng Mạnh Tùng và Huỳnh Kim Thượng, cùng ở quận 2 (TP.HCM). Hai công dân này đã tố cáo bốn vụ sai phạm đất đai trên địa bàn, nhờ đó cơ quan chức năng phát hiện, kết luận xử lý được ba vụ.

Cán bộ: Nói “không” với tham nhũng

Góp mặt vào nhóm cán bộ có thành tích nói “không” với tham nhũng hoặc tích cực xử lý các vụ việc tham nhũng là thượng úy Nguyễn Thái Hùng - Đội phó Đội CSGT Công an thị xã Bến Tre và trung úy Võ Thành Long - Đội CSGT và trật tự phản ứng nhanh, Công an quận 12 (TP.HCM) về thành tích nhiều lần từ chối nhận hối lộ. Đáng nể nhất phải kể đến anh Trương Văn Tuyên, cán bộ PC26 (Công an TP.HCM), đã hơn 100 lần từ chối nhận hối lộ.

Ở cương vị lãnh đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Phan Anh Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Ông Minh được Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá là đã trực tiếp chỉ đạo phá nhiều vụ án tham nhũng trên địa bàn. Đại tá Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Cần Thơ, cũng được mời chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo điều tra vụ án Nông trường Sông Hậu lập quỹ trái phép gây thiệt hại chín tỷ đồng. Đây là vụ tham nhũng mà Ban chỉ đạo trung ương trực tiếp theo dõi, đôn đốc.