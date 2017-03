19 lao động Việt Nam đã di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về tình hình lao động Việt Nam tại Yemen hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Bộ Ngoại giao đã thông báo rất kịp thời đối với báo chí.Ngay sau khi có thông tin về 19 lao động Việt Nam tại Yemen, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Yemen đã liên hệ và giữ liên lạc với đại diện của các lao động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Yemen, Đại sứ quán các nước ASEAN và các quốc gia khác để đảm bảo an toàn cao nhất cho các công dân của Việt Nam.Theo thông tin Bộ Ngoại giao vừa nhận được, cả 19 lao động Việt Nam đã được di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman vào ngày 8/4/2015.Về câu hỏi Việt Nam đánh giá như nào về sự hiện diện cũng như vai trò của Cuba tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ được tổ chức trong thời gian tới tại Panama, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: "Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của các nước nhằm đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Mỹ. Với sự tham dự lần đầu tiên của Cuba tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ sắp tới tại Panama, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Cuba sẽ luôn nỗ lực theo các mục tiêu đó."Với câu hỏi liên quan đến việc thúc đẩy thảo luận Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sắp tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 26-27/4/2015.Hội nghị sẽ tập trung vào một số vấn đề chính như Cộng đồng ASEAN và tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 vai trò trung tâm của ASEAN ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính cũng như sự phục hồi chậm của các nền kinh tế trong khu vực và giải pháp của các nước ASEAN đối với vấn đề này các vấn đề về quản lý thảm họa, biến đổi môi trường và các vấn đề về hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không của khu vực. Việc thúc đẩy tiến triển đàm phán COC giữa Trung Quốc và ASEAN cũng sẽ được bàn luận đến.Trả lời câu hỏi của phóng viên về những thông tin sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev rằng, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết hợp tác với Liên minh kinh tế Á-Âu, tiến trình ký kết bao giờ sẽ bắt đầu và những thuận lợi cho Việt Nam sau khi ký kết thỏa thuận này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu đã ra tuyên bố cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do vào tháng 12/2014 và đang hướng tới việc ký kết chính thức vào nửa đầu năm nay.Các bên đã thống nhất được các nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao, đảm bảo cân bằng lợi ích, có tính đến các điều kiện cụ thể của các bên.Việc ký kết và thực hiện Hiệp định này là bước tiến lớn và quan trọng, đưa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên của Liên minh kinh tế Á-Âu lên một tầm cao mới.

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ mở ra thị trường mới cho hàng hóa của Việt Nam cũng như mở ra những cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia này./.

