2013, biên chế hành chính sự nghiệp TP.HCM là 120.000 người

Chiều cùng ngày, các ĐB thảo luận và thông qua 10 nghị quyết và tờ trình về: Bảng giá các loại đất năm 2013 (cơ bản giữ nguyên); tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013 (gần 120.000 người); kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản ba năm 2013-2015 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của TP (hơn 43.000 tỉ đồng); chương trình giám sát của HĐND TP năm 2013… Tại buổi họp này, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT, được bầu bổ sung là thành viên UBND TP.

Riêng tờ trình về điều chỉnh mức thu phí qua đò An Phú Đông (quận 12), có ý kiến của ĐB chất vấn tại sao HĐND TP lại chỉ ban hành nghị quyết mức thu phí qua đò cho một bến này trong khi toàn TP có 40 bến. Đại diện UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đề xuất từ nay về sau không ban hành mức thu phí qua đò nữa. Ông Tín cho biết theo pháp luật hiện hành thì loại hình vận chuyển hành khách do DN quyết định trên cơ sở thực tiễn và quan hệ cung cầu, vận chuyển đò ngang cũng vậy. UBND TP đề xuất chấm dứt Nghị quyết 55/2006 về mức thu phí qua đò An Phú Đông, không ban hành mức phí và giao cho DN quản lý bến đò tự đề xuất. Cuối ngày, các ĐB đã biểu quyết như đề nghị của TP.

Xung quanh tờ trình về đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP trong điều kiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường”, một số ĐB cho rằng cần xem xét trên các khía cạnh hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị cử tri và hoạt động giám sát. Mặt khác, cần tăng cường vai trò của tổ ĐB phụ trách các địa phương bầu ra mình. ĐB Lâm Thiếu Quân đề xuất mỗi tổ ĐB nên có một thư ký làm đầu mối giúp ĐB nắm thông tin về cử tri, đồng thời có cơ chế phối hợp để địa phương gửi thông tin cho ĐB. ĐB Võ Văn Sen cũng cho rằng cần thiết phải có bộ máy giúp việc văn phòng HĐND đủ mạnh để độc lập thu thập tư liệu, giúp sự phản biện của HĐND hiệu quả hơn; mỗi tổ ĐB có một văn phòng và ít nhất một chuyên viên làm liên lạc, lưu trữ giấy tờ, tiếp dân…

N.NAM