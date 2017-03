2014: Các bộ trưởng nói và làm

Áp lực nợ công 2014 áp lực trả nợ gốc chỉ khoảng 70.000 tỉ đồng nhưng 2015 đáo hạn khối lượng rất lớn, khoảng 120.000 tỉ đồng thì áp lực phải đảo nợ lại càng lớn. Và vẫn phải nhắc lại quan điểm của nhiều chuyên gia là quan trọng nhất không phải là nợ bao nhiêu mà là nguồn thu để trang trải nợ trong tương lai vẫn chưa nhìn thấy. TS Trịnh Quang Anh, Giám đốc nghiên cứu kinh tế - Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank) Khi vàng tháo chạy Nếu người dân nào có tiền gửi ngân hàng bằng VND thì nên tiếp tục gửi ngân hàng bằng tiền đồng. Nếu ai còn băn khoăn gửi VND hay đồng tiền khác thì cũng nên sử dụng tiền VN để gửi vào ngân hàng, bởi đây là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất, cũng là mục tiêu điều hành của NHNN… Hai năm qua, những ai có tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam đều có lãi và an toàn. NGUYễN VĂN BÌNH, Thống đốc NHNN Người nước ngoài cũng có quyền mua nhà Chúng ta có tư duy trì trệ, sợ họ mua nhà rồi “chiếm” Việt Nam. Thực ra khối bất động sản bị tồn đọng mà tôi giải trình trước Quốc hội chủ yếu là căn hộ cao cấp. Nhiều biệt thự để trống mà số lượng người nước ngoài vào định cư ở Việt Nam khi ta hội nhập quốc tế đang tăng lên. Họ mua thì cũng chẳng chết ai. Cần cho người ta mua bình thường 50-70 năm theo luật Việt Nam, rồi sau đó hết hạn thì mời anh đi. Nếu ta mở, chắc chắn sẽ có nhiều người nước ngoài mua lắm. Hiện ta có đến 130.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam, họ nói phải thuê nhà ở vì không mua được nhà. Thuê thì bắt buộc họ lậu thuế, trốn thuế, thuê 10.000 USD nhưng viết giấy chỉ có 2.000 USD. BÙI QUANG VINH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Giảm bền vững số vụ tai nạn giao thông Có lãnh đạo tỉnh đã sẵn sàng nhận trách nhiệm vì tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả ba tiêu chí. Điển hình như lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vừa rồi xin từ chức. Nhưng xét thấy đó là lỗi khách quan nên thôi. Mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) hiệu quả, trong đó có mô hình gắn trách nhiệm người đứng đầu của Bắc Ninh và Cà Mau, mô hình ký cam kết không uống bia rượu trong giờ làm việc ở Tây Ninh... cần được nhân rộng. TNGT đã giảm nhưng chưa mang tính bền vững. Vì vậy các cấp ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa các giải pháp đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ATGT. Dịp tết Quý Ngọ, do lượng người và phương tiện tăng cao, các địa phương cần tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự ATGT, trong đó cần thắt chặt hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách. Nếu xe khách vi phạm xử lý nghiêm cả lái xe lẫn chủ phương tiện. NGUYỄN XUÂN PHÚC, Phó Thủ tướng