211 người nộp lại quà tặng trị giá 66,55 triệu đồng

Chính phủ vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2009 gửi Quốc hội. Theo báo cáo này, từ ngày 1-10-2008 đến nay các cơ quan chức năng đã khởi tố 243 vụ án với 520 bị can về các tội danh tham nhũng (giảm 5% số vụ án và giảm 11% số bị can so với cùng kỳ năm trước).

Viện KSND các cấp đã truy tố 290 vụ với 701 bị can (giảm 15% số vụ và giảm 21% số bị can so với cùng kỳ năm trước). TAND các cấp xét xử 229 vụ với 537 bị cáo (giảm 18% số vụ và 26% số bị cáo). Về việc kê khai tài sản, thu nhập, đến nay đã có 32 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương báo cáo hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008. Tổng số kê khai lần đầu là 388.404 người, kê khai bổ sung là 238.455 người. Có 606 người đã được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, trong đó TP.HCM có 14 người. Từ đầu tháng 10-2008 đến cuối tháng 9-2009, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện 202 vụ việc vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn với tổng giá trị sai phạm là 16,5 tỉ đồng. Có 187 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật và 13 cán bộ, công chức bị xử lý hình sự do vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng với tổng giá trị 66,55 triệu đồng. Trong năm 2009 đã có 149 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó đã xử lý hình sự 13, khiển trách 50, cảnh cáo 58 và cách chức 25 người. Từ đầu tháng 10-2008 đến đầu tháng 10-2009, tổng giá trị tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện được là trên 700 tỉ đồng. Theo .V.THÀNH (TTO)