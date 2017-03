32 đội tham gia hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Nam

(PL)- Ngày 14-9, tại TP Cần Thơ, 32 đội đến từ các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào đã tham gia Hội thi Công an xã giỏi toàn quốc lần thứ II khu vực phía Nam do Bộ Công an tổ chức.

Hội thi kéo dài đến ngày 17-9 và sẽ chọn các đội đạt giải xuất sắc đại diện dự thi vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Công an xã 10-10-2010. Hội thi nhằm góp phần nâng cao kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; tạo điều kiện cho lực lượng công an xã giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. G.TUỆ