35 năm ngành GTVT TP.HCM: Đột phá để có thêm nhiều cầu, đường

Lội kênh mới biết sức nước

Năm 1998, 1999 công trình xây dựng cầu Dần Xây liên tiếp gặp trục trặc và được gắn cho cái tên cầu xây dần dần. “Người ta bảo cầu xây chậm do đất, do trời, do sông nhưng tôi muốn biết các ông làm như thế nào!” - nói rồi ông Tư Sang, lúc đó là bí thư Thành ủy, cùng ông Võ Dũng, lúc đó là giám đốc Sở Giao thông Công chánh, lên xe trực chỉ về Cần Giờ… Khi ghe đưa ông Tư đến bờ sông Dần Xây đúng vào lúc nước rút, chảy xiết nên người lái ghe tỏ vẻ ngán ngại, không dám đưa ghe vào bờ. Thấy thế, ông Tư bảo với ông Võ Dũng: “Cho tấp ghe vô đi! Có ra giữa dòng mới biết sông sâu, nước chảy cỡ nào để rõ các cậu làm cầu ra sao!”.

Chính phủ đánh giá cao mô hình chủ động sáng tạo về đầu tư xây dựng của TP. Cách huy động nguồn vốn đa dạng; việc chọn lựa hình thức đầu tư phong phú (BT, BOT, BTO, BOO…) là những bài học lớn giúp Đảng, Chính phủ hình thành chiến lược đột phá về xây dựng hạ tầng giao thông quốc gia trong những năm tới!

Phó Thủ tướngHOÀNG TRUNG HẢI