5 tháng vẫn chưa bầu được chủ tịch UBND xã

Lý do, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2011-2016, nhân sự giới thiệu cho chức danh chủ tịch UBND xã đã không trúng cử, do đó huyện chọn nhân sự khác để giới thiệu bầu lần hai vào cuối tháng 9-2011.



Tuy nhiên, nhân sự này HĐND xã cũng bầu không trúng. Vì không bầu được chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ mới, UBND xã Sông Cầu cũng không thể có các phó chủ tịch, vì theo luật những chức danh này phải do chủ tịch giới thiệu.



UBND huyện Khánh Vĩnh giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Thọ - phó chủ tịch UBND xã Sông Cầu (khóa cũ) - tạm thời làm chủ tài khoản và giải quyết công văn, giấy tờ của UBND xã, chờ đến khi bầu được chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ mới.



Ông Cao Cường - bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh - cho biết: “HĐND xã Sông Cầu vừa thống nhất giới thiệu một nhân sự mới là đại biểu HĐND xã nhưng không có trong cấp ủy xã, để bầu lần thứ ba cho chức danh chủ tịch UBND xã”.



Theo VĂN KỲ - DUY THANH (TTO)