62/63 tỉnh, thành tiến hành xong Đại hội Đảng

Trong 62 đơn vị đã đại hội, có 36 bí thư tỉnh, thành ủy tái đắc cử; 26 bí thư tỉnh, thành ủy mới. Có 10 đơn vị tiến hành bầu trực tiếp bí thư : Lai Châu, Lạng Sơn, Thái Bình, Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Ninh Thuận, Bến Tre và Sóc Trăng.



Bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015



* Bí thư tỉnh, thành ủy tái đắc cử:



1. Bí thư thành ủy Hà Nội: Ông Phạm Quang Nghị, UV BCT TƯ Đảng

2. Bí thư tỉnh ủy Lào Cai: Ông Nguyễn Hữu Vạn.

3. Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh: Ông Nguyễn Công Ngọ.

4. Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu: Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng.

5. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương : Ông Bùi Thanh Quyến, Ủy viên T.Ư Ðảng.

6. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi: Ông Nguyễn Hòa Bình ( bầu trực tiếp ).

7. Bí thư thành ủy Đà Nẵng: Ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng ( bầu trực tiếp ).

8. Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam: Ông Nguyễn Ðức Hải.

9. Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng: Ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Ðảng.

10. Bí thư tỉnh ủy Bình Phước: Ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên T.Ư Ðảng.

11. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai: Ông Trần Ðình Thành, Ủy viên T.Ư Ðảng.

12. Bí thư tỉnh ủy Bình Dương: Ông Mai Thế Trung, ủy viên TƯ Đảng.

13. Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng: Ông Võ Minh Chiến, Ủy viên TƯ Đảng( bầu trực tiếp ).

14. Bí thư tỉnh ủy Phú Yên : Ông Đào Tấn Lộc - Ủy viên TƯ Đảng.

15. Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn: Ông Phùng Thanh Kiểm ( bầu trực tiếp ).

16. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên: Ông Nguyễn Văn Cường.

17. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu: Ông Lò Văn Giàng ( bầu trực tiếp ).

18. Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình: Ông Lương Ngọc Bính.

19. Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị: Ông Lê Hữu Phúc, Ủy viên T.Ư Ðảng.

20. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh: Ông Vũ Đức Đam, ỦV dự khuyết TƯ Đảng.

21. Bí thư tỉnh ủy Đăk Nông: Ông Trần Quốc Huy.

22. Bí thư thành ủy Cần Thơ: Ông Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên TƯ Đảng.

23. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thanh Bình ( bầu trực tiếp ).

24. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận: Ông Huỳnh Văn Tý.

25. Bí thư tỉnh ủy Sơn La: Ông Thào Xuân Sùng.

26. Bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk: Ông Niê Thuật, Uỷ viên TƯ Đảng.

27. Bí thư tỉnh ủy Gia Lai: Ông Hà Sơn Nhin.

28. Bí thư thành ủy TP.HCM: Ông Lê Thanh Hải, UV BCT TƯ Đảng.

29. Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh: Ông Trần Trí Dũng.

30. Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang: Ông Nông Quốc Tuấn.

31. Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình: Ông Hoàng Việt Cường.

32. Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang: Ông Nguyễn Sáng Vang.

33. Bí thư tỉnh ủy Điện Biên: Ông Lò Mai Trinh .

34. Bí thư tỉnh ủy Bình Phước: Ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên TƯ Đảng.

35. Bí thư tỉnh ủy Bắc Kan: Ông Nguyễn Xuân Cường.

36. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Ông Phạm Văn Vọng.



* Bí thư tỉnh, thành ủy mới:



37. Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ: Ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó Bí thư , Chủ tịch UBND tỉnh.

38. Bí thư tỉnh ủy Bình Định: Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

39. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái: Ông Ðào Ngọc Dung, phó bí thư thường trực tỉnh ủy,Ủy viên T.Ư Ðảng.

40. Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên: Ông Phạm Xuân Đương, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

41. Bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh.

42. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau: Ông Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa trước.

43. Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang: Ông Trần Thế Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa trước.

44. Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa: Ông Lê Thanh Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

45. Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang: Ông Huỳnh Minh Chắc, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

46. Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận: Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ( bầu trực tiếp ).

47. Bí thư tỉnh ủy Nam Định: Ông Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định khoá trước.

48. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang: Ông Bùi Quang Bền, Phó Bí thư Thường trực khóa trước.

49. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh: Ông Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

50. Bí thư tỉnh ủy Hà Giang: Ông Triệu Tài Vinh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa trước.

51. Bí thư tỉnh ủy Kon Tum: Ông Hà Ban - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh ( bầu trực tiếp ).

52. Bí thư tỉnh ủy Hà Nam: Ông Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá trước.

53. Bí thư tỉnh ủy Nghệ An : Ông Phan Đình Trạc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

54. Bí thư tỉnh ủy Bến Tre: Ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư tỉnh ủy khóa trước ( bầu trực tiếp ).

55. Bí thư tỉnh ủy An Giang: Ông Phan Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khóa trước.

56. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa: Ông Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

57. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp: Ông Lê Vĩnh Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

58. Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu: Ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng.

59. Bí thư tỉnh ủy Thái Bình: Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ( bầu trực tiếp ).

60. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó bí thư, UV dự khuyết T.Ư Đảng.

61. Bí thư tỉnh ủy Long An : Ông Mai Văn Chính, phó bí thư tỉnh uỷ, UV dự khuyết T.Ư Đảng .

62. Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng: Ông Hà Ngọc Chiến, phó bí thư tỉnh ủy khóa trước.





Theo SGTT