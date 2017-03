7 người chết trong cơn bão dữ

Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa: Sáng nay 29-9, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bão số 9 đã di chuyển chậm lại, có phần chệch hướng xuống phía Nam. Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Hồi 10g, vị trí tâm bão cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 40 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là 118 - 149 km/giờ), giật cấp 14-15. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định. Như vậy khoảng trưa và chiều nay (29-9) vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đến 22g ngày 29-9, vị trí tâm bão vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10g ngày 30-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ở Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 5m. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.