70% án cướp giật rơi vào giới trẻ

Sáng 3-1, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức buổi đối thoại Nói và Làm với chủ đề “Tổng kết năm 2009 về cắt giảm thủ tục hành chính, kinh tế và chống tham nhũng…”. Nhiều ý kiến cho rằng năm 2009 TP.HCM đạt được một số thành công trong các lĩnh vực này nhưng năm 2010 cần làm có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa.

Tố giác tham nhũng còn thấp

Ông Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, hỏi: “Công an TP có biện pháp gì để kéo giảm tỉ lệ tội phạm, nhất là án tham nhũng? Việc thu thập tin báo tội phạm của người dân được xử lý thế nào?”.

Theo Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trong các vụ án trộm cắp, cướp giật… có khoảng 50% do người dân bắt quả tang, 30% do công an điều tra “bắt nguội”, còn 20% do các lực lượng khác như dân phòng, dân quân… tuần tra phát hiện. Còn tin báo tố giác tội phạm từ dân, nhất là tội phạm về tham nhũng thì chưa nhiều và mức độ chính xác còn thấp, chỉ đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu chính xác thì toàn là vụ trọng điểm. “Điển hình là vụ người dân tố cáo việc lập khống hồ sơ để nhận tiền đền bù mồ mả từ ngân sách trong dự án xây Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn)” - ông Minh cho biết.

Ða phần án cướp giật rơi vào giới trẻ là điều rất đáng lo ngại. Trong ảnh : Các bị cáo trước vành móng ngựa trong vụ án cướp giật, quay lại chém người tại quận Tân Bình. Ảnh: HTD

Đại tá Phan Anh Minh khẳng định: “Ở TP.HCM không hề có vùng cấm trong chống tham nhũng. Hễ phát hiện bất kỳ ai vi phạm thì chúng tôi đều điều tra, xử lý ngay. Như trong vụ tham nhũng đất đai ở quận Gò Vấp, Công an TP còn khởi tố cả nguyên bí thư quận ủy, chủ tịch UBND quận”.

“Tôi không muốn đổ thừa nhưng…”

Theo ông Phan Anh Minh, tỉ lệ người bị tái nghiện khoảng 19%, tuy còn thấp nhưng cần phải kéo giảm hơn nữa. Án cướp giật đa phần rơi vào giới trẻ, trong đó tỉ lệ dưới 30 tuổi chiếm tới 70% là rất đáng quan ngại. “Tôi không muốn đổ thừa nhưng phải nói thẳng đó là hệ quả tất yếu của một nền giáo dục không cân đối giữa học lễ và học văn. Thậm chí nhiều cha mẹ mải mê làm kinh tế mà không hề quan tâm con em mình đi đâu, làm gì cũng là nguyên nhân gây ra tỉ lệ phạm pháp tuổi thanh niên tăng” - ông Minh thẳng thắn.

Ông Minh cho rằng việc này không thể giải quyết trong một, hai năm mà các ngành, các cấp phải phối hợp với gia đình, nhà trường… giáo dục thế hệ trẻ, tạo ra sân chơi lành mạnh nhiều hơn nữa cho các em. Cạnh đó phải tiếp cận, giáo dục thanh thiếu niên cơ nhỡ nhiều hơn vì đây là đối tượng thường dễ phạm tội… Có như vậy mới kéo giảm được tỉ lệ phạm tội tuổi chưa thành niên xuống được. “Còn trước mắt, từ nay tới tết Nguyên đán, Công an TP.HCM sẽ mở đợt cao điểm tấn công tội phạm để người dân yên tâm đón tết” - Đại tá Minh nhấn mạnh.

Tăng GDP 10% là khả thi

Ba nhược điểm của TP.HCM “TP muốn phát triển bền vững thì phải khắc phục được ba nhược điểm. Đó là: Phải tập trung xây dựng hạ tầng giao thông cho hoàn chỉnh; đào tạo nguồn nhân lực phải gắn kết với nhu cầu thị trường; và cắt giảm “mạnh tay” hơn nữa những thủ tục hành chính không cần thiết. Nếu làm tốt được ba việc này, tôi tin rằng nền kinh tế TP.HCM sẽ cất cánh”. TS Trần Du Lịch

Năm 2009, TP.HCM đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 10% trở lên nhưng sau đó GDP chỉ đạt 8%. Năm 2010, TP tiếp tục đề ra mức GDP tăng từ 10% trở lên. Nhiều đại biểu lo ngại không biết có thực hiện nổi hay không…

Tuy nhiên, theo TS kinh tế Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, năm 2010, kinh tế thế giới chuyển sang giai đoạn hậu khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, TP đề ra mức tăng GDP từ 10% trở lên là khả thi.

Về cải cách hành chính, ông Nguyễn Trọng Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết hiện nơi này đã giảm hơn 1/3 thủ tục hành chính với người nộp thuế. “Năm 2010, Cục Thuế TP phấn đấu sẽ giảm tới 50% thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, sẽ cố gắng đạt 100% hồ sơ thuế trả đúng hẹn cho dân” - ông Hạnh hứa.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo cho rằng cải cách thủ tục hành chính ở TP.HCM tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Năm 2009, tuy GDP của TP tăng 8% nhưng chất lượng cuộc sống của người dân vẫn chưa đạt, cần phải phát triển bền vững hơn. “TP cần phát huy hết thế mạnh của mình. Thậm chí cắt giảm thủ tục hành chính không chỉ là 30% mà có thể nghiên cứu giảm tới 50%-70%. Tôi tin rằng nếu làm được những việc này thì năm 2010, kinh tế TP sẽ có tín hiệu mới, sức sống mới” - bà Thảo lạc quan.

TRỌNG MẠNH