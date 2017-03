81 năm truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định nhân dân TP luôn tri ân đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho tổ quốc trên địa bàn Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Các vị lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi một bà mẹ Việt Nam anh hùng trong ngày họp mặt truyền thống An Phú Đông. Ảnh: TRẦN NGỌC

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Trung ương và TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh và trồng cây nhớ Bác tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Gia Định.

An Phú Đông luôn phát huy truyền thống anh hùng.

- Sáng 6-2, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 (TP.HCM) đã tổ chức họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ 36. Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đồng bào cùng chiến sĩ chiến khu An Phú Đông đã đi vào lịch sử với bao chiến công oai hùng. Sau ngày giải phóng, người dân An Phú Đông phát huy truyền thống anh hùng, vượt mọi khó khăn góp phần xây dựng địa phương ngày càng đi lên.

