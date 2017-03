9 chủ tịch tỉnh bị phê bình

Ngày 29-5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về trật tự an toàn giao thông, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia biểu dương 8 tỉnh kiềm chế tốt tai nạn giao thông và phê bình lãnh đạo 9 tỉnh để tai nạn tăng cao trên 30%. 9 tỉnh gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 40,2%), Phú Thọ (40,7%), Ninh Thuận (41,9%), Thừa Thiên - Huế (41,9%), Bình Thuận (47,4%), Lạng Sơn (48,6%), Sơn La (55,9%), Khánh Hòa (77,8%) và Lào Cai (91,3%).

Hội nghị trực tuyến về Trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó thủ tướng chỉ rõ, việc tăng 28 người chết so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy việc kiềm chế tai nạn giao thông chưa bền vững. Ông yêu cầu bên cạnh việc xử lý cả lái xe và chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp... cần xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, kiên quyết xử lý doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh.

Còn Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương được yêu cầu rà soát và khắc phục ngay các “điểm đen” tai nạn giao thông, lắp dải phân cách cứng tại các tuyến đường có đủ điều kiện nhằm không để tình trạng xe cơ giới đối đầu nhau như vừa qua và lập các đoàn kiểm tra những tỉnh để tai nạn giao thông tăng cao.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, 80% vi phạm là do ý thức người tham gia giao thông. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là công tác đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe bị buông lỏng, làm cho tai nạn tăng cao. Theo đó, hầu hết các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua đều do chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, ngủ gật...

Nhằm răn đe và xử phạt nghiêm minh, ông Ngọ đề nghị phải tước Giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với những người gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Chinhphu.vn