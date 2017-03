97% hộ tái định cư không có đất sản xuất

Chủ đầu tư ném cho dân một cục tiền coi như xong trách nhiệm, mặc họ sống sao thì sống. Chủ đầu tư và EVN phải tìm cách mua lại đất của người dân không bị ảnh hưởng để bố trí cho người dân bị giải tỏa nhưng không được xâm nhập vào đất rừng và rà soát 1036,7 ha đất đã có trong quy hoạch tổng thể của dự án lúc đầu trình tỉnh phê duyệt cấp đất cho người dân…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang nói tại cuộc họp giải quyết bức xúc của người dân hai huyện Bắc Trà My, Nam Trà My do EVN, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2, phối hợp với tỉnh ngày 17-5.

Hiện 97% hộ tái định cư của thủy điện Sông Tranh 2 không có đất sản xuất (1.034 hộ). Nạn phá rừng làm rẫy, du canh du cư đã xuất hiện và có nguy cơ bùng phát. Các hộ tái định cư sống bằng trợ cấp khoảng 30 kg gạo và 100.000 đồng/nhân khẩu/tháng trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian trợ cấp, họ kéo vào rừng khai thác lâm sản để sinh sống.

Tại cuộc họp, EVN nhất trí những đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương và chủ đầu tư. EVN hứa sẽ hỗ trợ 36 tháng lương thực cho người dân bị giải tỏa đã vào tái định cư.

H.KHÁ