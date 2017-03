Á, Âu chung tay chống khủng hoảng

Chiều qua (24-10), Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ bảy đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Chủ đề của hội nghị là Tầm nhìn và hành động: Hướng đến một giải pháp cùng thắng.

Phối hợp đồng bộ chống khủng hoảng

Hội nghị sẽ kéo dài hai ngày với sự tham dự của 45 lãnh đạo các quốc gia và tổ chức châu Âu và châu Á. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Do đó, tài chính và kinh tế quốc tế là các vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ thảo luận các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: Chỉ có niềm tin mạnh mẽ và nỗ lực phối hợp đồng bộ, thế giới mới vượt qua được khủng hoảng tài chính. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế với tinh thần trách nhiệm nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và tài chính quốc tế.

Chống chủ nghĩa bảo hộ kinh tế

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho rằng các nước đang chịu tác động của khủng hoảng tài chính phải cùng nhau tạo các quy luật mới cho hệ thống tài chính toàn cầu. Ông kêu gọi các nước chống chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ về kinh tế vì sẽ gây bất lợi cho triển vọng phục hồi tài chính thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEM đã tham dự phiên họp kín thứ nhất với chủ đề Tình hình kinh tế và tài chính thế giới. Sáng nay (25-10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự hai phiên họp kín với chủ đề Các vấn đề toàn cầu và phát triển bền vững.

- Sáng 24-10, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo nhóm ASEAN+ 3 (10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). 13 nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận mở về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là khủng hoảng tài chính hiện nay và tác động đối với khu vực Đông Á. Theo đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo nhóm ASEAN+ 3 đã đồng ý thành lập quỹ trị giá 80 tỷ USD để chống khủng hoảng tài chính trong khu vực.

- Bên lề Hội nghị cấp cao ASEM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thủ tướng Lào, tổng thống Bungaria, chủ tịch Ủy ban châu Âu, tổng thống Hàn Quốc và thủ tướng Ấn Độ.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh, hai bên khẳng định phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một tỷ USD năm 2010. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ rằng nghị quyết mới của nghị viện châu Âu liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam là không phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu...