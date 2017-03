Ai có trách nhiệm cung cấp thông tin?

Những thông tin hạn chế tiếp cận Theo dự thảo luật, các thông tin hạn chế tiếp cận bao gồm: - Thông tin đã được các luật khác quy định là thông tin bí mật phải được bảo vệ vì các lý do phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013. Cụ thể là thông tin thuộc bí mật nhà nước; bí mật đời tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; bí mật kinh doanh; thông tin phải giữ bí mật trong quá trình tố tụng tư pháp, thanh tra, kiểm toán, giải quyết đơn thư tố cáo; thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp; thông tin có trong tài liệu lưu trữ thuộc dang mục hạn chế sử dụng… - Thông tin quy định tại luật này: Tuy không phải là thông tin bí mật như nêu trên nhưng việc cung cấp có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến việc hoạch định và thực thi chính sách tài chính-tiền tệ, chính sách quốc gia quan trọng khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, mối quan hệ với các quốc gia khác hoặc tổ chức quốc tế; thông tin khác mà việc cung cấp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo đảm tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của cá nhân, sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội; các thông tin nội bộ của cơ quan nhà nước, thư tín giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước. Cũng theo dự thảo luật, việc cung cấp các thông tin hạn chế tiếp cận (trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước) sẽ do người đứng đầu của cơ quan tạo ra và nắm giữ thông tin đó xem xét, quyết định. Quyền của quyền Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho rằng việc xây dựng dự án luật này cần bám sát tinh thần của Hiến pháp 2013, theo đó công dân có quyền chủ động tiếp cận thông tin thay vì ở thế bị động, cơ quan nhà nước cung cấp đến đâu biết đến đó như trước đây. “Phải xây dựng cái này như một nhu cầu tự nhiên của công dân chứ không phải phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. Quyền tiếp cận thông tin là quyền gốc, quyền của quyền, để người dân thực hiện các quyền khác (trong hệ thống các quyền chính trị, dân sự) đầy đủ hơn” - ông Liên nói.