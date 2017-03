Ấn Độ ủng hộ Việt Nam khai thác dầu khí trên biển Đông

Ngày 12-10, tại thủ đô New Delhi, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil cùng Thủ tướng Manmohan Singh nồng nhiệt đón chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn quan chức Chính phủ VN. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cấp cao nhất, với đội kỵ binh hộ tống và đại bác chào mừng.

Ngay sau lễ đón, lãnh đạo hai nước đã hội đàm, trao đổi quan điểm trong không khí thân mật, gần gũi và tin cậy về tất cả lĩnh vực hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm. Các vị lãnh đạo nhắc lại những đóng góp to lớn của Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quan hệ hai nước, được nhiều thế hệ lãnh đạo tiếp sau vun đắp, phát triển mạnh mẽ và ra tuyên bố chung 19 điểm (xem toàn văn trên phapluattp.vn).

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Devising Patil đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Phản đối dùng vũ lực giải quyết tranh chấp

Lãnh đạo hai nước thống nhất tăng cường hợp tác hơn nữa về quốc phòng - an ninh. Đôi bên hài lòng với kết quả đối thoại cấp thứ trưởng quốc phòng lần thứ sáu và đồng ý thiết lập cơ chế đối thoại hai năm một lần về các vấn đề an ninh giữa Bộ Nội vụ Ấn Độ với Bộ Công an VN. VN hoan nghênh đề nghị của Ấn Độ về huấn luyện, nâng cao năng lực lực lượng công an VN. Chính phủ Ấn Độ đồng ý sẽ cung cấp cho phía VN những khoản tín dụng mới, với điều kiện thuận lợi hơn trong các dự án cơ sở hạ tầng, dầu khí, điện, trong đó sẽ có khoản được cấp ngay. VN một lần nữa khẳng định sự ủng hộ về chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, đặc biệt là việc Ấn Độ tăng cường quan hệ với ASEAN.

Hai bên cũng đánh giá cao và quyết tâm thúc đẩy hợp tác của hai nước trên các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế; cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và việc đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển cả. Hai bên nhất trí cho rằng tranh chấp trên biển Đông cần được các bên liên quan giải quyết thông qua biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002.

Ký thỏa thuận hợp tác dầu khí

Các vị lãnh đạo nhấn mạnh việc phát triển quan hệ Việt-Ấn là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại mỗi nước, là nhân tố quan trọng đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực. Đôi bên thúc đẩy hơn nữa các chuyến thăm cấp cao và các cấp, mở rộng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ký kết từ năm năm trước sang các lĩnh vực mới, có tính đến tình hình kinh tế, chính trị đang thay đổi trong khu vực và quốc tế, dựa trên các cột trụ quan hệ về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, đào tạo nhân lực.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, các vị lãnh đạo nhất trí lấy năm 2012 - năm thứ 40 hai nước có quan hệ ngoại giao đầy đủ, năm thứ năm quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện làm năm hữu nghị Việt-Ấn. Nhiều hoạt động hữu nghị sẽ diễn ra tại VN trong năm này, trong đó sẽ mở Trung tâm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội.

Cũng trong dịp này, các vị lãnh đạo chứng kiến việc ký kết sáu hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước và thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí VN với Tập đoàn Dầu khí ONGC Videsh của Ấn Độ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thăm nhiều bang, gặp gỡ hiệp hội các phòng thương mại và lãnh đạo 13 tập đoàn, công ty lớn của Ấn Độ đang hoạt động hoặc mong muốn đầu tư vào VN.

NGHĨA NHÂN (Theo VTV, TTXVN)