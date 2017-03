An Giang: Công chứng quá tải!

Theo kiến nghị của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, UBND xã ở sáu huyện được thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch gồm: Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Chợ Mới và An Phú. Riêng hai huyện Tri Tôn và Phú Tân đến nay vẫn chưa có tổ chức hành nghề công chứng. Đến năm 2014, cơ quan hành chính An Giang sẽ không “ôm” các hợp đồng, giao dịch nữa mà chuyển nó cho các tổ chức hành nghề công chứng đảm nhận.