An Giang: Dân bức xúc chuyện thu phí cầu đường

(PL)- Ngày 9-7, tại kỳ họp HĐND khóa VII của tỉnh An Giang, ông Lâm Minh Chiếu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết công trình tỉnh lộ 941 (từ huyện Châu Thành về vùng Bảy Núi) được thu phí từ năm 1999, đến nay đã hoàn đủ vốn nhưng do chưa có đề án chuyển đổi nghề cho lực lượng thu phí nên tỉnh chưa thể cho ngưng thu.

Tương tự, trạm thu phí qua cầu Ông Chưởng (huyện Chợ Mới) cũng đã hoàn vốn nhưng chưa chấm dứt việc thu phí. Những chuyện này làm người dân rất bức xúc. Cùng ngày, tại kỳ họp lần thứ 24 HĐND tỉnh Long An, các đại biểu đã tập trung chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cho rằng vấn đề ô nhiễm ở Cụm công nghiệp Hoàng Gia đã nói nhiều trong các kỳ họp trước, đến nay chưa khắc phục là không thể chấp nhận. Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị phải giải quyết dứt điểm trong năm 2010. V.SƠN - T.PHÚC