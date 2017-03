An ninh ổn định là điều kiện thu hút đầu tư

Tại đây, Chủ tịch nước nhắc nhở: Môi trường chính trị, an ninh quốc phòng ổn định là thế mạnh của nước ta, là một yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài. Do đó, quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh chính trị để đảm bảo sự phát triển vững chắc của nước nhà.

Chủ tịch nước yêu cầu: Bộ tổng tham mưu phải là cơ quan nghiên cứu, dự báo được tình hình chiến lược để tham mưu với Đảng, nhà nước các phương án đối phó hiệu quả, không để bị động, bị bất ngờ dù ở bất cứ đâu hay hoàn cảnh nào. Chủ tịch nước lưu ý lực lượng quân đội cần chú trọng nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, các khu vực phòng thủ vững chắc, hướng chiến lược trọng điểm, rèn luyện tinh thần sẵn sàng chiến đấu... Trong tình hình hiện nay, các lực lượng vũ trang cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, lơ là trước mưu đồ của các thế lực thù địch.