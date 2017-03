An ninh tại biển Đông là lợi ích của các nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Pháp là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Việc hai nước thực hiện hóa và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược thể hiện sự gắn kết và tin cậy về chính trị, tạo cơ sở đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, phù hợp với lợi ích hai bên.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thông báo về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại biển Đông. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông là lợi ích chung của các nước và cần có sự quan tâm của các nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp-Việt Pascal Deguilhem cho biết: Pháp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng giải pháp hòa bình. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt.

N.ANH (Theo VOV)