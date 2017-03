(PL)- Sáng 6-1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An), Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức đón nhận và an táng 140 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Trong đó, 26 hài cốt liệt sĩ đã xác định được tên, tuổi, quê quán. Được biết hơn 25 năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã quy tập 12.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại Lào. ĐẮC LAM