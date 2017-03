(PL)- Sáng 7-1, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ truy điệu và an táng 89 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào.

Số hài cốt trên do Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Viêng Chăn và Xiêng Khoảng (Lào) phối hợp với đoàn quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An tìm kiếm và cất bốc. Đ.LAM