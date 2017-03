Án tham nhũng bị nghẽn vì giám định chậm

Ban Nội chính Trung ương đã phản ánh một số tồn tại, hạn chế của hoạt động giám định tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng. Theo đó, hành vi tham nhũng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, xây dựng cơ bản ngày càng gia tăng, nhu cầu giám định phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử rất lớn. Tuy nhiên, hiện chưa có tổ chức giám định chuyên trách trong những lĩnh vực này nên cơ quan tiến hành tố tụng thường phải trưng cầu chuyên gia một số ít đơn vị đầu ngành (Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Tổng công ty Xây dựng GTVT...). Việc giám định rất khó khăn do công trình xa, khối lượng cần giám định nhiều, chuyên gia bị quá tải công việc nên tiến độ chậm khiến nhiều vụ án tham nhũng bị nghẽn, chưa giải quyết kịp thời.

Điển hình như vụ án Vũ Quốc Hảo lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II thuộc Agribank. Vụ án khởi tố tháng 4-2011 nhưng do chậm cử giám định viên nên mãi đến tháng 8-2012, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an mới kết luận điều tra đề nghị truy tố được 11 bị can nhưng rồi VKSND Tối cao trả hồ sơ và hiện nay vẫn còn tiếp tục điều tra bổ sung. Thậm chí, một số cơ quan chuyên môn, chuyên gia còn từ chối giám định, né tránh hoặc thực hiện chậm chạp. Cụ thể, vụ án Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm cố ý làm trái xảy ra tại Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ - Agribank đã kéo dài năm năm và đến nay vẫn đang vướng do không thực hiện được yêu cầu giám định của TAND TP Hà Nội...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng TAND - VKS - cơ quan điều tra cần sớm ban hành quy chế phối hợp đánh giá về trưng cầu giám định, sử dụng kết luận giám định. Nhất là cơ chế xem xét, so sánh, đối chiếu, đánh giá, lựa chọn và sử dụng kết quả giám định đúng đắn, đặc biệt trong trường hợp có mâu thuẫn, xung đột giữa các kết luận giám định, tránh trưng cầu giám định nhiều lần tốn kém, kéo dài thời gian tố tụng không cần thiết.

