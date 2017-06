Án tham nhũng điểm: Chậm xử do giám định

Hôm qua (30-10), Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ tám để đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra sắp tới. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, đã yêu cầu các thành viên của ban đồng thời là người đứng đầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trả lời rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận nêu thời gian qua. Đó là tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn gia tăng và diễn biến phức tạp; một số vụ án điểm có hiện tượng “đầu voi, đuôi chuột”; tại sao hơn 30% số bị can trong các vụ tham nhũng được xử án treo...

Nhiều vụ án tham nhũng chậm xét xử

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết kết quả điều tra, xử lý cho thấy giảm 30% số vụ án tham nhũng và 25% số bị can so với năm trước. Theo ông Truyền, hai năm qua làm ráo riết nên số vụ việc có giảm dần. Đây không phải là số liệu tiêu cực. Ông cũng nhìn nhận tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, được che chắn, ngụy tạo kỹ nên khó phát hiện. Đồng tình với tổng thanh tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vẫn chỉ đạo chống tham nhũng rất quyết liệt. Theo bà, nguyên nhân chậm trễ do sự phối hợp của các cơ quan thiếu hiệu quả, đôi khi không thống nhất được quan điểm.

Theo ông Truyền, có vụ án cần mổ xẻ xem chúng ta năng lực kém hay chỉ đạo không quyết liệt. “Tôi lấy ví dụ vụ kè Bạch Đằng ở Phú Yên xử đi xử lại, cuối cùng vẫn không thuyết phục được dư luận. Vụ điện kế điện tử cứ ít ngày lại nhắc lại một lần nhưng chưa đưa ra xử được. Vụ PMU cũng không biết đến bao giờ thì dứt điểm” - ông Truyền bức xúc.

Cần cơ chế khoan hồng cho người hối lỗi

Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng bộc bạch: “Diễn đàn nào người ta cũng phê phán là xử lý chậm, “đầu voi, đuôi chuột” làm tôi rất day dứt, cảm giác như mình là người có lỗi. Cần phải có cuộc họp để phân tích, rút kinh nghiệm xem tại năng lực của cơ quan tố tụng, tại cơ chế hay tại cái gì”. Theo ông Vượng, trình độ điều tra viên, kiểm sát viên đang thực sự bất cập. Tất cả vụ án điểm đều cử điều tra viên, kiểm sát viên cao cấp mà kết quả như thế. Cạnh đó, cơ chế xử lý cũng chưa phù hợp. “Chúng ta cần có cơ chế đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng. Chẳng hạn như việc “chặn hai đầu” để xử lý tội hối lộ là không hợp lý. Bây giờ phải có cơ chế khoan hồng như thế nào đối với người đưa hối lộ nhưng tố cáo kẻ nhận hay người nhận rồi mà xin được khắc phục hậu quả. Chứ quy định anh đưa cũng xử như anh nhận thì ai còn dám tố cáo” - ông phân tích.

Giám định tư pháp còn quá yếu

Ông Vượng cho rằng các vụ án kinh tế rất phức tạp nên mất nhiều thời gian và tốn kém. “Vụ PMU 18 giám định rồi, tòa xử trả hồ sơ lại giám định mấy tháng trời. Vụ điện kế điện tử đưa 300 ngàn công-tơ ra ngoài này giám định rất mất thời gian. Khó như thế chứ không phải chùn bước. Tôi làm viện trưởng từ ngày ấy đến nay chưa thấy ai can thiệp là phải sửa cáo trạng thế này, thế kia cả” - ông Vượng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cũng cho rằng vụ điện kế điện tử chậm là do khâu giám định mà luật lại không quy định thời hạn giám định. “Điện kế điện tử thì cơ quan giám định của Bộ Công thương. Tôi không thể ra lệnh cho anh Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công thương - PV) là phải làm xong ngày này, ngày kia được” - ông Lê Hồng Anh nói.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu: “Tuần tới, tôi sẽ chủ trì cuộc họp giữa cơ quan điều tra, kiểm sát, giám định xem khâu này vướng thế nào. Đội ngũ cán bộ tư pháp chưa xứng tầm, nhất là điều tra. Phải làm sao điều tra xong, đưa ra truy tố xử cho “ngon”. Nhiều vụ kiểm sát viên giữ quyền công tố yếu nên khi tranh luận với luật sư cứ rối như gà mắc tóc”.

Siết tiến độ xử lý án điểm

Hầu hết các thành viên ban chỉ đạo đều nhận định rằng công tác phòng chống tham nhũng đã chuyển biến bước đầu nhưng vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, phát hiện và xử lý chưa đạt yêu cầu. Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền cho rằng đất đai, quản lý tài sản, chi tiêu công không đụng đến thì thôi chứ cứ đụng vào là có sai. Thanh tra mười doanh nghiệp nhà nước thì cả mười đều sai như nhau: Định giá tài sản trước cổ phần hóa thấp hơn giá trị thực tế; chia chác, biến tài sản nhà nước thành tài sản cá nhân... “Trong khi đó, với cơ chế này thì mình chỉ có cách chạy sau để xử lý thôi chứ chưa có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả” - ông Truyền nhận xét.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định quan điểm của ban chỉ đạo là kiên quyết, không có chuyện chùn tay trong chống tham nhũng. Phó Thủ tướng yêu cầu báo chí đừng chùn tay, cái gì đúng, cụ thể, có đầy đủ chứng cứ thì cứ mạnh mẽ nêu ra. Phó Thủ tướng yêu cầu: “Cố gắng siết tiến độ, từ nay đến cuối năm xử cho dứt điểm các vụ án điểm”.