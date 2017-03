Án tham nhũng xử treo quá nhiều: Tòa cố tình hiểu sai luật?

Cần truy cứu tội làm giàu bất hợp pháp Đó là đề xuất của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Công Hồng tại diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật hình sự do Chương trình phát triển LHQ (UNDP) và Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam (Bộ Tư pháp) tổ chức ngày 29-8. Theo đó, việc tài sản của một công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp mà không giải thích hợp lý được về nguồn gốc thì công chức ấy sẽ bị coi là phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. “Hiện BLHS chưa có quy định hành vi làm giàu bất hợp pháp là tội phạm. Nhưng Việt Nam đã tham gia Công ước LHQ về chống tham nhũng và Điều 20 Công ước đã quy định vấn đề hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp, nên trong tương lai rất cần sớm nội luật hóa tinh thần này khi sửa đổi, bổ sung BLHS” - ông Hồng nói. Ông Hồng cho rằng xem hành vi làm giàu bất hợp pháp là tội phạm sẽ là bước đột phá trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng. Tuy nhiên, muốn buộc tội hành vi “làm giàu bất hợp pháp” đòi hỏi phải có những sửa đổi, bổ sung trong BLTTHS về trách nhiệm chứng minh tội phạm. Cụ thể, phải bổ sung thêm các quy định yêu cầu người có hành vi phạm tội phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản bị quy kết là do phạm tội mà có, quy định áp dụng các kỹ thuật điều tra đặc biệt đối với hành vi tham nhũng như giám sát điện tử, hoạt động chìm và các hình thức giám sát khác… BÌNH MINH