APEC cần hành động quyết liệt thúc đẩy kinh tế khu vực

Các đại biểu dự ABAC 2012 sẽ thảo luận để đưa ra báo cáo chính thức, khuyến nghị, nội dung đối thoại gửi lên các nhà lãnh đạo APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) tại kỳ họp thượng đỉnh sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các đại biểu tại lễ khai mạc kỳ họp Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC lần thứ 3 - ABAC 2012. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn trì trệ, APEC cần có cách tiếp cận tổng thể và toàn diện, hành động mau chóng và quyết liệt để thúc đẩy kinh tế khu vực phục hồi và phát triển bền vững. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ APEC thể hiện vai trò đi đầu trong tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực để vươn tới các mục tiêu Bogor và tầm nhìn khu vực tự do mậu dịch của châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).

LX