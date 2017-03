ASEAN-Trung Quốc họp về thực hiện Tuyên bố DOC

Các bên đã bàn những vấn đề chính như kiểm điểm thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); trao đổi các biện pháp triển khai bản Quy tắc hướng dẫn triển khai DOC; lịch trình hoạt động của SOM và Nhóm công tác chung năm 2012. Các bên đều nhấn mạnh về những nguyên tắc đã được đề ra trong Tuyên bố DOC, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Trên cơ sở đó, cuộc họp nhấn mạnh cơ chế bảo đảm thực hiện Tuyên bố DOC, thông qua nâng cao hiệu quả và vai trò của cơ chế họp SOM ASEAN-Trung Quốc và Nhóm công tác chung. Cuộc họp cũng xem xét các đề nghị tổ chức hội thảo chuyên đề về chia sẻ kinh nghiệm hợp tác và xây dựng lòng tin liên quan đến bảo đảm môi trường biển, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ rủi ro và nghiên cứu hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học... Để có thể tổ chức các hội thảo này, ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục bàn bạc về các tài liệu khái niệm cũng như các khâu tổ chức có liên quan, dựa trên cơ sở các quy định đã được đề ra trong bản Quy tắc hướng dẫn.

Cuộc họp cũng nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2012 là năm kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố DOC, do đó nhất trí cần tiếp tục đề cao ý nghĩa của DOC và sẽ tổ chức một cuộc hội thảo kỷ niệm trong năm 2012. Tại cuộc họp, với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã phát biểu về lập trường chung của ASEAN: hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải là nguyện vọng và lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực, do đó các nước phải chung tay đóng góp xây dựng vì các mục tiêu này.

HL