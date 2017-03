Bác việc lập ủy ban quốc gia về an toàn thực phẩm

Chuyện “một mâm cơm năm bộ quản lý” mà không có “nhạc trưởng”, trong các kỳ họp Quốc hội trước đây nhiều đại biểu đã chỉ trích. Ngày 19-1, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tranh cãi nhưng vẫn chưa gút ai làm nhạc trưởng trong việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm…

Theo dự luật, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý về an toàn thực phẩm (lo chiến lược, chính sách, quy định chung, quản lý phụ gia thực phẩm, nước uống, thực phẩm chức năng…). Còn lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khâu sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản, muối; Bộ Công thương chủ trì về chống thực phẩm giả, gian dối thương mại trong kinh doanh thực phẩm…

Ủy ban chỉ làm cố vấn?

Vì có nhiều bộ quản lý nên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng đây là lĩnh vực phức tạp, cần mô hình quản lý xứng tầm. Ông đề nghị thành lập ủy ban quốc gia về an toàn thực phẩm. “Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, do một phó thủ tướng làm chủ tịch. Cơ quan này sẽ vạch ra chiến lược, kế hoạch về quản lý an toàn thực phẩm, điều phối hoạt động của các bộ, ngành… Lúc ấy, việc điều hành sẽ mạch lạc. Quốc hội chỉ phải “gõ” một ủy ban thay vì 2-3 bộ như hiện nay” - ông Triệu nói.

Hầu hết mức độ mất an toàn vệ sinh thực phẩm xuất phát từ kinh doanh nhỏ lẻ. Ảnh: HTD

Đồng tình, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng lập ủy ban là cần thiết, dù phát sinh biên chế, ngân sách… cũng phải làm. Vì để như hiện tại, có người bị ngộ độc thức ăn, truy đến cùng vẫn đổ lỗi cho nhau, không ai chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đã phản đối. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng việc lập thêm cơ quan thuộc Chính phủ là không đúng với tinh thần về kiện toàn bộ máy. “Hiện nay chỉ còn duy nhất Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang bộ, quản lý hành chính nhà nước, còn các cơ quan thuộc Chính phủ đã được về các bộ, ngành”.

Chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên “gút”: Không cần thiết lập ủy ban quốc gia về an toàn thực phẩm vì có nhiều ý kiến không đồng tình. Nếu Bộ Y tế muốn thành lập ủy ban với tư cách cố vấn, thẩm quyền này thuộc Chính phủ, Thủ tướng. Các bộ cần ngồi lại, chẻ ra cho rõ ràng, minh bạch phạm vi, trách nhiệm quản lý giữa các bộ về vệ sinh an toàn thực phẩm, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Sẽ có thanh tra chuyên ngành thực phẩm

Dự luật quy định: sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Các bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy chuẩn thuộc phạm vi quản lý của mình. UBND cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương…

Nhiều thành viên nhận định: mất an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay chủ yếu từ kinh doanh nhỏ lẻ. Hàng ngàn chợ từ Bắc chí Nam, quán ăn uống bám dọc đường quốc lộ, kinh doanh vỉa hè không kiểm soát được… nên cần lập thanh tra chuyên ngành do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện, cơ cấu từ cấp bộ đến cấp tỉnh, huyện.

Với đề xuất mở rộng thanh tra theo ngành dọc, vươn đến các địa phương như thanh tra thuế, hải quan…, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai không đồng tình. Bà nói: “Những vụ việc như ớt bột, hạt dưa nghi có chất gây ung thư gần đây thì việc vận chuyển, buôn bán qua nhiều tỉnh thành, nếu thanh tra theo ngành dọc sẽ rất khó phân công, làm rõ trách nhiệm. Chính quyền địa phương sẽ ỷ lại vào thanh tra ngành dọc”.

Dự án Luật An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được chỉnh lý, tiếp thu để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy tới (tháng 5-2010).

“Tôi nghĩ mãi, luật này đúng là rất cần nhưng ban hành ra rồi thì tình hình liệu có khác bây giờ? Những quy định về quản lý nhà nước trong dự luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đã thể hiện sự lúng túng.” Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu trong kỳ họp Quốc hội thứ sáu vừa qua “Toàn bộ chương “quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm” rất chung chung và tù mù. Quy định không rõ ràng như thế thì không biết nắm ai cả.” ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nói trong kỳ họp Quốc hội thứ sáu

