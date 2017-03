Bài học tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng quân đội hiện nay

Ngày 13-5-1968, nhà cầm quyền Mỹ phải xuống thang chiến tranh chấp nhận đàm phán với Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa tại Pa-ri. Từ đây, mặt trận ngoại giao đã hình thành trên thực tế, mở ra cục diện "vừa đánh, vừa đàm" kết hợp có hiệu quả đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao để giành thắng lợi. Ngày 1-11-1968, đế quốc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện ném bom và bắn phá miền Bắc, chiến lược "chiến tranh cục bộ" bị phá sản.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 đã giành được thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, cùng với nhân dân cả nước mà trực tiếp là nhân dân miền Nam, Quân đội ta đã phát huy cao độ ý chí quyết chiến, quyết thắng, khắc phục khó khăn, gian khổ, vượt qua những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, thể hiện được sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang. Ý chí đó, tinh thần và sức mạnh đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, từ việc giữ vững và tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Bài viết này góp phần làm rõ những kinh nghiệm chủ yếu về tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội ở một thời điểm gay go quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự vận dụng những kinh nghiệm đó trong tình hình mới.

1. Giáo dục, quán triệt quyết tâm chiến lược của Đảng, tư tưởng chiến lược tiến công, xây dựng ý chí quyết chiến quyết thắng cho quân và dân trên các chiến trường, các mặt trận trong suốt cuộc Tổng tiến công và nổi dậy là vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác Đảng, công tác chính trị.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, công tác Đảng, công tác chính trị đã làm tốt việc giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt quyết tâm chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị là giáng cho địch một đòn thật mạnh, làm cho Mỹ phải lung lay ý chí xâm lược, tạo nên sự thay đổi cơ bản cục diện chiến tranh có lợi cho ta, phân tích làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của Mỹ trong việc tăng quân (lên tới 50 vạn quân Mỹ) và tiến hành các cuộc phản công chiến lược thất bại đưa quân Mỹ vào thế bị động, lúng túng; làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ sức mạnh tổng hợp của ta, làm cơ sở đánh giá so sánh thế lực, ta-địch trên toàn bộ chiến trường cũng như trên từng hướng chiến lược, phát động quân và dân trên các chiến trường, các mặt trận phát huy dân chủ quân sự trong xây dựng, vận dụng sáng tạo nghệ thuật Tổng tiến công và nổi dậy, vận dụng sáng tạo các phương thức tác chiến của chiến tranh nhân dân, các phương thức, biện pháp bảo đảm tác chiến.

Chúng ta đã chủ động vạch trần các thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, chiến tranh tâm lý, gián điệp của địch, bảo vệ vững chắc những quan điểm, tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, trận địa chính trị tư tưởng của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là trong cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, nhằm quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị…

Nhờ đó đã làm cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt chủ trương chiến lược táo bạo và độc đáo với tinh thần cách mạng tiến công của Đảng; nắm vững thời cơ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời gian chuẩn bị gấp rút, về yêu cầu bí mật, thực hiện tốt việc quán triệt tư tưởng chỉ đạo tác chiến bất ngờ, thọc sâu, đánh hiểm, làm tốt công tác cổ động chiến trường, cổ vũ mạnh mẽ những gương chiến đấu dũng cảm, những cách đánh có hiệu suất cao, nhất là những trận đánh vào mục tiêu quan trọng.

Trong quá trình chiến đấu, đã có những biện pháp giữ vững lập trường chiến đấu kiên định, đánh giá đúng so sánh lực lượng địch-ta; sớm phát hiện những biểu hiện tiêu cực, kịp thời hướng dẫn đấu tranh khắc phục có kết quả, nhất là ở hướng Sài Gòn-Chợ Lớn.

Thực tiễn công tác Đảng, công tác chính trị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã chỉ rõ rằng, cả lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, công tác tư tưởng phải luôn nắm vững quan điểm của Đảng, nhạy bén phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, đấu tranh khắc phục những biểu hiện dao động, hữu khuynh, bảo đảm cho bộ đội vượt qua những khó khăn thử thách. Muốn củng cố, giữ vững quyết tâm chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị còn phải chủ động chuẩn bị tinh thần, tư tưởng, tâm lý để bộ đội đủ sức vượt qua những tình thế khó khăn, ác liệt nhất.

Nhìn lại lịch sử, sau thắng lợi bước đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, quân và dân ta đã chiếm giữ được một số mục tiêu quan trọng, gây cho địch những tổn thất to lớn. Nhưng chúng vẫn ngoan cố, tăng cường lực lượng, phản kích quyết liệt nhằm giành lại những vị trí đã mất.

Tuy thắng lớn về chiến lược, nhưng chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là bị thương vong và cung cấp vũ khí trang bị, tiếp tế hậu cần-kỹ thuật. Mặc dù đã dự kiến các tình huống và có sự chuẩn bị trước về tư tưởng, tổ chức, nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm đánh địch phản kích, nên ở một số đơn vị không tránh khỏi những lúng túng trước những thủ đoạn và hành động điên cuồng của địch, do đó đã ảnh hưởng đến quyết tâm và lòng tin.

Công tác tư tưởng, công tác tổ chức trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, mặc dù đã làm tốt nhiệm vụ quán triệt chủ trương của Đảng, xây dựng tinh thần tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, nhưng cũng còn có những hạn chế. Một số đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, khi gặp khó khăn chưa kịp thời nghiên cứu đề xuất phản ánh lên trên để có biện pháp khắc phục có hiệu quả; chưa chủ động kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức để giải quyết những hiện tượng tiêu cực, những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, tổ chức cán bộ trong và sau khi kết thúc Tổng tiến công và nổi dậy.

Bài học rút ra từ đây là khi gặp phải những khó khăn, thử thách, cấp ủy và cơ quan chính trị ở các cấp trên chiến trường, các mặt trận phải có phương hướng đúng đắn, bám sát thực tiễn chiến đấu, tiến hành công tác tư tưởng một cách ráo riết và tập trung. Phải dự báo đúng sự phát triển của tình hình, bằng mọi cách làm cho bộ đội quán triệt nhiệm vụ, thấy rõ cục diện chung, thấy rõ khó khăn, thuận lợi của ta, thế thua, thế bị động, suy yếu lúng túng của địch, nắm và tạo thời cơ để tiến công tiêu diệt địch. Phải động viên bộ đội dồn sức vượt qua những khó khăn thử thách, nghiên cứu sáng tạo cách đánh, củng cố lòng tin và ý chí quyết tâm chiến đấu một cách vững chắc.

Có như vậy, dù tình huống xảy ra có khó khăn ác liệt đến đâu, cán bộ, chiến sĩ sẽ vẫn chủ động bình tĩnh, không bị hẫng hụt về tư tưởng và lúng túng về tổ chức; không bị bất ngờ trước những thủ đoạn tác chiến mới của địch. Từ đó mà củng cố lòng tin, quyết tâm đạp bằng mọi khó khăn để giành thắng lợi.

Trong điều kiện lịch sử hiện nay, kế thừa và vận dụng bài học này, hơn lúc nào hết phải đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng. Ở những thời điểm có những thử thách gay go quyết liệt, cả lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn càng phải coi trọng công tác tư tưởng. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, công tác tư tưởng trong quân đội ta phải tiến hành một cách chủ động, toàn diện, định hướng kịp thời, chính xác tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình; bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ đứng vững trước mọi khó khăn, thử thách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hành động sáng tạo, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh.

Phải phát huy sức mạnh toàn diện của công tác tư tưởng của Đảng trên mọi lĩnh vực hoạt động của quân đội, không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự nhất trí chính trị tư tưởng trong toàn quân; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong các đơn vị.

2. Thường xuyên coi trọng củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ các cấp trong quá trình Tổng tiến công và nổi dậy là vấn đề trung tâm, then chốt của công tác Đảng, công tác chính trị.

Thực tiễn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 và trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã cho thấy, ở các chiến trường, các mặt trận, những đơn vị nào hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ là những đơn vị mà ở đó tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao, giữ vững sự lãnh đạo về mọi mặt; xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, phong cách công tác tốt.

Việc xử lý các tình huống chính trị, quân sự phụ thuộc trước hết vào bản lĩnh chính trị và khả năng chủ động sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị. Vì vậy, để tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ có khả năng thích ứng với những diễn biến của quá trình Tổng tiến công và nổi dậy, điều quyết định là công tác Đảng, công tác chính trị phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ về bản lĩnh chính trị, nắm vững những quan điểm tư tưởng trong các nghị quyết của Đảng để có đủ sức chủ động lãnh đạo đơn vị về mọi mặt, trước hết là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng trước những diễn biến cực kỳ phức tạp của tình hình chiến sự.

Một trong những đặc điểm của quá trình Tổng tiến công và nổi dậy là diễn ra trên một không gian rộng ở cả ba vùng chiến lược, nông thôn đồng bằng, đô thị và miền núi, chiến trường dễ bị chia cắt. Do đó, càng phải coi trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng các cấp ủy Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo để chủ động lãnh đạo đơn vị vượt qua các thử thách.

Thực tiễn cho thấy sau giai đoạn đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, do phải tiến hành tác chiến đánh trả các cuộc phản kích, phản công của địch trên khắp các chiến trường, lực lượng ta bị hao hụt, tổn thất nhất định. Thành công của chúng ta là đã liên tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ các cấp để bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức điều hành thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng phải căn cứ vào nguyên tắc, Điều lệ Đảng, vào nhiệm vụ tác chiến các đơn vị được giao, vào số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên các đơn vị, vào thực tiễn phát triển và tổn thất thương vong của từng đơn vị, từng địa phương trong quá trình tác chiến. Phải bảo đảm cho tổ chức đảng các cấp, nhất là ở các đơn vị đang trực tiếp chiến đấu ở các địa phương đang nổi dậy, vây bám, ngăn chặn cuộc tiến công của địch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo đáp ứng kịp thời mọi tình huống diễn biến phức tạp trong quá trình tác chiến.

Phải củng cố kiện toàn cấp ủy đảng cả về số lượng và chất lượng, trong đó đặc biệt chú trọng đảng ủy quân khu, các sư đoàn, trung đoàn, đơn vị tác chiến độc lập và cấp ủy các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương đang thực hành vây bám chặn địch; bảo đảm cho Đảng ủy các cấp có đủ số lượng và chất lượng, có năng lực trí tuệ, trình độ lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương.

Thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên định nguyên tắc tập thể lãnh đạo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, nhất là trong các tình huống tác chiến khẩn trương, phức tạp, quyết liệt. Tập thể lãnh đạo phải đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, phát huy tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên ở tất cả các đơn vị.

Giải quyết tốt mọi mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy lãnh đạo và người chỉ huy tổ chức thực hiện, bảo đảm trong bất kỳ trường hợp nào, cấp ủy đảng cũng thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa cho người chỉ huy chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi mệnh lệnh, chỉ thị cấp trên, nghị quyết của đảng cấp ủy mình.

Đặc biệt coi trọng việc phát huy dân chủ, đề cao phê bình, tự phê bình, càng trong lúc tác chiến khẩn trương phức tạp càng phải phát huy dân chủ, đề cao phê bình, tự phê bình. Chỉ có như vậy mới phát huy được trí tuệ tập thể, giải quyết kịp thời được những vấn đề thực tiễn tác chiến đặt ra, thúc đẩy sự vươn lên khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường được sự đoàn kết nhất trí, kịp thời phát hiện khuyết, nhược điểm, tránh và giảm bớt những thiếu sót, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu.

Chăm lo củng cố và xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm giữ vững chi bộ ở đại đội chiến đấu, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên và công tác phát triển đảng, bảo đảm luôn đủ số lượng đảng viên bổ sung trong quá trình tác chiến và đáp ứng yêu cầu khi phát triển tổ chức, mở rộng lực lượng tác chiến trên các chiến trường. Thực hiện yêu cầu, nơi nào có hoạt động chiến đấu và phục vụ chiến đấu là ở đó có đảng viên, có sự lãnh đạo của tổ chức đảng.

Kế thừa và vận dụng bài học kinh nghiệm này trong tình hình mới, công tác đảng, công tác chính trị phải tập trung mọi nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ quân đội. Xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao và năng lực lãnh đạo về mọi mặt, làm cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho các tổ chức đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách và các nghị quyết của Đảng, có khả năng chủ động ứng phó có hiệu quả với mọi biến động phức tạp của tình hình. Các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa sự xâm nhập của địch; xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất.

Đội ngũ cán bộ giữ vị trí cực kỳ quan trọng, là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, của việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của các đơn vị. Cán bộ là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, biến đường lối, quyết tâm chiến lược của Đảng thành hành động, thành sức mạnh chiến đấu của quân và dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc… Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thực tiễn Tổng tiến công và nổi dậy đã khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch.

Bài học này chỉ ra rằng, phải đặc biệt coi trọng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, coi đó là khâu then chốt, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Trong chiến đấu, đội ngũ cán bộ ở nhiều đơn vị, địa phương sẽ có tổn thất, hao hụt, nên việc củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ là việc làm có tính chất thường xuyên, có ý nghĩa quyết định.

Kinh nghiệm cho thấy, phải có kế hoạch, phương án cán bộ cho các nhiệm vụ. Phương án cán bộ phải đảm bảo đủ cán bộ trong các giai đoạn tác chiến, giai đoạn trước phải chuẩn bị cho giai đoạn sau, phải luôn luôn có lực lượng cán bộ dự bị mạnh để sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp, bảo đảm bất cứ điều kiện nào đội ngũ cán bộ cũng không bị hẫng hụt.

Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ tự học tập, tự rèn luyện trong thực tiễn chiến đấu, công tác để bảo đảm cho đội ngũ cán bộ các cấp luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhãn quan sắc sảo, ý chí quyết tâm cao, có trình độ hiểu biết sâu sắc, toàn diện cả về quân sự, chính trị, có tác phong lãnh đạo, chỉ huy sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tính Đảng cao, luôn biết tôn trọng lắng nghe ý kiến tập thể, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo cá nhân trong xử lý các tình huống khó khăn, phức tạp.

Trên cơ sở phương hướng, tiêu chuẩn cán bộ của Đảng, cán bộ của quân đội, phải căn cứ vào thực tiễn đội ngũ cán bộ, vào nhiệm vụ tác chiến của các đơn vị, các địa phương và sự thiếu hụt cán bộ trong quá trình chiến đấu để củng cố, kiện toàn cho phù hợp. Phải ưu tiên các đơn vị, các địa phương đang trực tiếp chiến đấu, các đơn vị chủ công.

Bố trí đúng, đủ cán bộ ở cơ quan và đơn vị các cấp, hết sức quan tâm đến sở trường, tài năng, kinh nghiệm của từng cán bộ để sắp xếp cho phù hợp, nhất là cán bộ chủ trì ở cấp chiến dịch, các quân chủng, binh chủng, quân khu, các tỉnh và các đơn vị cơ sở chiến đấu, mỗi đơn vị cần có nhiều lớp kế cận, thay thế để không bị hẫng hụt trong quá trình biến động.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội có những yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Vận dụng bài học về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác cán bộ từ xây dựng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đến quản lý, sử dụng, chính sách… bảo đảm cơ cấu hợp lý, cân đối, đồng bộ, có chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt vừa bảo đảm nhu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cả về cơ cấu, số lượng, phẩm chất, năng lực, ngang tầm với công cuộc xây dựng quân đội về chính trị. Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ một cách vững vàng.

Đề bạt kịp thời, sắp xếp đúng việc đối với những cán bộ được đào tạo, đã qua thử thách rèn luyện trong thực tiễn, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực vào các cương vị chủ trì về chính trị, quân sự, bảo đảm cho việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên theo đúng tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị khóa IX, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Không để lọt những cán bộ quan liêu, tham nhũng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống vào cương vị lãnh đạo, chỉ huy ở tất cả các cấp; thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy sa sút về phẩm chất, yếu kém về năng lực.

3. Quán triệt quan điểm chiến tranh nhân dân, phối hợp với cấp ủy, cơ sở cách mạng, động viên và tổ chức phát huy sức mạnh của nhân dân chiến đấu tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 là vấn đề quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị.

Thực tiễn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 đã tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong việc phối hợp với các lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ; tạo ra một thế trận tiến công thường xuyên và hiểm hóc trên cả chính diện và sau lưng địch, thực hiện bám trụ tại chỗ, đánh địch khắp nơi, hãm chúng vào thế bị động, lúng túng. Cuộc nổi dậy, chiến đấu rộng khắp của nhân dân thực sự là chỗ dựa, nguồn tiếp sức, lực lượng phối hợp để các đơn vị chủ lực đánh những đòn quyết định.

Nhiều đơn vị chủ lực của ta có thể bí mật đứng vững ngay tại cửa ngõ các đô thị lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng… làm cho địch bị bất ngờ, trước hết là nhờ đã dựa vào lòng dân, vào các tổ chức đảng và cơ sở cách mạng ở địa phương. Có những đơn vị bị tổn thất nặng nề, bị địch chà xát ác liệt, nhưng có sự che chở, đùm bọc của nhân dân, vẫn có thể bám trụ, đã sát cánh cùng nhân dân chiến đấu tiến công tiêu diệt địch để giành quyền làm chủ.

Đây chính là thắng lợi của việc vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng trong Tổng tiến công và nổi dậy. Công tác Đảng, công tác chính trị của quân đội ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã phối hợp với các tổ chức đảng, cơ sở cách mạng ở các địa phương, các lực lượng, động viên sức mạnh của toàn dân, phát huy cao độ lòng yêu nước, truyền thống bất khuất, chiến đấu kiên cường, bền bỉ, phá tan ách kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ.

Quá trình Tổng tiến công và nổi dậy, nhiều đơn vị đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động quần chúng, tổ chức nhân dân đánh giặc. Nhờ dựa vào dân, các đơn vị chủ lực đã tăng cường sức mạnh tác chiến và củng cố lực lượng, có nguồn nuôi dưỡng, có nôi che chở.

Từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 cho thấy: đối với quân đội cách mạng, không thể có căn cứ nào vững chắc hơn căn cứ “lòng dân”.

Nơi nào, lúc nào, đơn vị nào nếu biết dựa vào dân, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, sát cánh cùng nhân dân tiến công tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ thì giành được thắng lợi, thế trận và lực lượng được tăng cường, hậu phương tại chỗ được củng cố và mở rộng. Ngược lại, đơn vị nào mất lòng tin vào dân, không gắn chặt việc tác chiến tiêu diệt địch với hỗ trợ nhân dân giành quyền làm chủ, coi nhẹ nhiệm vụ giữ dân, bảo vệ dân; khi gặp khó khăn ác liệt thì dao động ngại trụ bám, không dựa vào dân để chiến đấu, thì sẽ bị địch tận dụng ngay những sơ hở ấy để đánh phá, bị chúng đẩy lùi, “xúc tát” và thất bại.

Hiện nay, trong giai đoạn cách mạng mới, việc kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm về động viên, phát huy sức mạnh của toàn dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 vào sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc là yêu cầu cực kỳ cấp thiết đối với công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn lúc nào hết, công tác Đảng, công tác chính trị phải đẩy mạnh công tác dân vận. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh.

Tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn đóng quân. Củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Giáo dục truyền thống và bản chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân, do dân, vì dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, tạo sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, nhân dân và quân đội ta đã vượt qua những thử thách cực kỳ lớn lao, giành được những thắng lợi to lớn, tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh lịch sử mới

đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cần phải biết kế thừa và vận dụng bài học kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị đã được đúc kết trong hơn 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội.

Những kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 cần tiếp tục được nghiên cứu vận dụng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời kỳ mới.