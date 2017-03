Bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng

Góp chút công sức bảo vệ biển, đảo thiêng liêng Ngay khi biết chúng tôi đang cần tìm một đơn vị vận chuyển số yến do Công ty Yến sào Sài Gòn - Alpha trao tặng ra Đà Nẵng, anh Trần Quang Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Giao nhận CFN Ngọc Trang, Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sa của tỉnh khánh Hòa, đã đề nghị hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển. Anh Bảo cho biết: “Tôi từng là bộ đội đóng quân tại đảo Trường Sa Lớn trong những năm 1988-1989. Vì vậy tôi muốn được đóng góp chút công sức của mình để giúp các lực lượng đang ngày đêm bám biển ở Hoàng Sa”. Danh sách các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ chương trình 1. Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” (do Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức) tặng: 100 triệu đồng. 2. Công ty Yến sào Sài Gòn Alpha: 100 triệu đồng + 80 thùng nước yến (trị giá 500 triệu đồng). 3. Hội Tương tế Bến Tre, thị xã Thuận An (Bình Dương): 20 triệu đồng. 4. Bà Dương Thị Bích Vân, Việt kiều Canada: 1,9 triệu đồng. 5. Nhà hàng Ngã Ba Sông: 10 triệu đồng. 6. Công ty CP Đại Hoàng Thủy: 10 triệu đồng. 7. Lớp 7/8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám: 500.000 đồng. 8. Công ty TNHH Giao nhận CFN Ngọc Trang: Hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển quà tặng từ TP.HCM ra Đà Nẵng.