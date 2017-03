Bán biển số đẹp có tiền để bảo trì đường bộ?

Theo ông Dũng, hàng năm ngân sách nhà nước dành một ngàn tỷ đồng cho hoạt động này, trong khi các tổ chức quốc tế khuyến cáo phải tăng lên gấp bốn. “Nếu giữ mức đầu tư như hiện nay, hệ thống đường sẽ xuống cấp mãi” - ông Dũng nói.

Nếu được thành lập, nguồn thu cho quỹ có thể lấy từ tiền bán biển số đẹp; phí sử dụng cầu đường; thu phí bảo trì đường bộ khi cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trọng cầu đường; tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với xe vận chuyển hàng quá khổ, quá tải trọng cầu đường...

Tuy nhiên, nhiều thành viên UBTVQH không tán thành quy định này của dự án luật. Các ý kiến phân tích, việc lập quỹ sẽ gây phức tạp cho quản lý, điều hành ngân sách và tốn chi phí quản lý. Để bảo đảm kinh phí bảo trì đường bộ, các nguồn thu từ các hoạt động liên quan cần nộp vào ngân sách nhà nước, sau đó nhà nước phân bổ lại căn cứ vào nhu cầu thực tế.

Một nội dung gây khá nhiều tranh luận là dự án luật cho phép huy động các lực lượng khác của công an nhân dân tham gia vào việc bảo đảm an toàn giao thông. Cụ thể, trong trường hợp cần thiết, Chính phủ có thể huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. “Huy động lực lượng công an xã vào xử lý vi phạm rất phức tạp. Như chiến dịch kiểm tra đội mũ bảo hiểm vừa qua, công an xã này thì phạt người của xã kia, còn thấy người nhà mình lại cho đi. Thế thì không ổn!” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Văn Thuận phản ứng. Cuối cùng, các thành viên UBTVQH thống nhất phương án công an xã có thể tham gia tuần tra, kiểm soát nhưng không được quyền xử lý vi phạm giao thông.

Cũng trong sáng 25-4, UBTVQH đã cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ ba QH khóa XII, dự kiến khai mạc ngày 6-5 và bế mạc ngày 7-6. QH sẽ thông qua 13 dự án luật, cho ý kiến về bảy dự án luật. Cũng tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét quyết định điều chỉnh địa giới thủ đô Hà Nội; đề án thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn ở Việt Nam... Chiều qua, UBTVQH đã bế mạc phiên họp tháng 4.