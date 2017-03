Bản đồ sai lệch về Hoàng Sa của Hội Địa lý Mỹ: Không khách quan, không khoa học, không có giá trị pháp lý

Ngày 13-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc bản đồ thế giới do Hội Địa lý Quốc gia Mỹ phát hành có ghi chú “China” vào khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bà tuyên bố: “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ ghi “Paracel Is. China” do National Geographic Society công bố là sai. Chúng tôi yêu cầu National Geographic Society sửa lỗi này”.