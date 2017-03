Bạn đọc Báo Pháp luật TP.HCM tiếc thương Đại tướng

• Hoàng Xuân Chiếm

Là một người được sinh ra và lớn lên trong chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản việt Nam và cũng là một cựu CB chống Mỹ vinh dự được 1 lần đến thăm Bác tại nhà riêng tại 30 Hoàng Diệu từ 6h30 ngày 05/10/2013. Tôi không kìm nổi sự bàng hoàng, luôn có cảm giác mình mất đi một cái gì trong cơ thể hay trong gia đình mình trong những ngày qua tôi không có điều kiện được về thắp nén tâm hương cho Bác tại gia đình Bác nhưng trong lòng luôn có hương vị của người cha,một thủ trưởng, một vị tướng tài.



• Trần Minh Hiệp

Mãi mãi khắc ghi công lao của người. Cả dân tộc Việt nghiêng mình để tiễn đưa người. Từ đây, trong trái tim tôi sẽ khắc lên: Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp!



• Lê Nam

Một vị Tướng quân mà ko muốn nghe tiếng bom đạn,ko muốn nhìn cảnh máu chảy xương phơi,một chiến binh ngã xuống ,dù bên địch hay bên ta cũng đều làm Tướng quân xót xa,rưng lệ. Trên hành tinh này hiếm thấy một tướng quân nào như vậy,bởi vị tướng ấy nguyên là một GS sử học ! Một SQ cấp tướng nước ngoài,chỉ huy một cứ điểm thuộc loại kiên cố chưa từng có, xuất thân từ tầng lớp quí tộc,đã qua bao nhiêu trường"võ bị",học viện quân sự,cả ngày nghiền ngẫm trên những sa bàn chiến lược,từng chỉ huy cả đòn quân tinh nhuệ đi nhiều chiến trường ,nhiều quốc gia. Một cai phất tay hàng nghìn trái pháo nã xuống các khu dân cư trù mật,hàng trăm dân lành mất mạng...Môt phi công to lớn đã được đào tạo bài bản,biết lái đủ loại máy bay,từ "thần sấm,con ma" tới "B52",bằng cấp đầy mình.Họ là những con người bất khả chiến bại ko có bao giờ nghĩ mình thất thế.Ấy vậy mà lại là tù binh,bị siết chặt bởi sợi giây thừng của thứ vỏ cây vùng nhiệt đới.Họ nghĩ rằng cái chết đã chờ họ,bởi những tội ác đã gây ra...Thế rồi họ được gặp vị Tướng Quân ấy,nói băng thứ tiếng nước họ,chuẩn đến ko cần phiên dịch ! "CÁC ÔNG ĐƯỢC TỰ DO ! " Họ thua là như vậy,ko phải bằng vũ lực,ko phải bằn đạn bom,ko phải bằng diễn thuyết dài dòng...bằng thứ mà hàng mấy chục năm sau,khi đã trở thành những Nghị sĩ,quan chức cỡ lớn ..họ mới hiểu ra .Khi hiểu ra được thì vị ân nhân của họ, ngưới ANH HÙNG của dân tộc xa xôi kia đã ra đi vĩnh viễn.Họ sẽ dạy lại cho con cháu mình: LÒNG NHÂN ĐẠO,SỰ CAO THƯỢNG còn mạnh gấp vạn lần sức mạnh bom đạn..Vị Tướng quân ấy ko bao giờ mất đi trong lòng nhân loại. Đó là ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP !



• Tuấn

Kinh vieng huong hon Bac. Nguyen suot doi di theo con duong cua Bac. Bac oi chung con khong bao gio quen on cong lao cua Bac.



• Trần Ban

Mùa thu chớm trong lòng Hà Nội,

Hàng cây xanh mang hơi thở hòa bình.

Bỗng chiều nay triệu con tim chết đứng:

Tin người anh, người cha, người lính xa rời.

Vẫn biết là thế không ngăn được luật đời:

Sinh có hạn, tử bất kỳ.

Nhưng đau sót và thấy trĩu lòng:

Người con anh hùng đất Việt đã đi xa.

Để lại hòa bình và những chiến công hiển hách.

Sử sách ta, sách Tây ghi nhiều vô kể,

Nhưng chưa thể lột tả hết tài tình,

Bởi đó là khối óc nhân văn,

Cùng với tài thao lược kết tinh,

Của hơn bốn ngàn năm dựng nước.

Vĩnh biệt Bác - con người thế kỷ

Đất nước này còn mãi mãi ghi ơn!