Bạn đọc: Sức sống của tờ báo

“A lô. Trên cầu vượt Thủ Đức, ba chiếc xe buýt tranh nhau chạy gây ra tai nạn kinh hoàng”. “Quán N. ở đường Ngô Quyền, quận 5 là điểm đánh bạc, lắc tài xỉu… làm mất an ninh trật tự trong khu vực”. “Ở Bình Thuận có con cá voi dạt vào bờ chết”…

Đồng hành do tin tưởng

Hằng ngày, Pháp Luật TP.HCM nhận được rất nhiều những thông tin như thế do bạn đọc cung cấp qua điện thoại hoặc thư từ. Đó là những vụ việc vừa mới xảy ra gây tác động cho nhiều người như tai nạn giao thông, đánh nhau, sụp đường... Đó là những điều trái tai gai mắt đang diễn ra đâu đó làm nhiều người xốn xang, phẫn nộ như con thải chất bẩn xua đuổi mẹ già, mẹ bắt con trẻ đi ăn xin, chủ doanh nghiệp “xù” lương công nhân, gái nhà quê bị ép vào tổ quỷ… Đó còn là những bức xúc rất đời thường của chính bạn đọc như cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm, quận nọ ngâm hồ sơ cả năm trời, quận kia bắt nộp bản sao y sai quy định, phường này hành người làm giấy tờ hộ tịch, phường khác kéo dài thời gian xử lý tranh chấp…

Rất nhiều tin, bài hay đã được thực hiện từ những thông tin quý giá này. Gửi đến email của báo, bạn đọc K. báo tin thủ tục đăng ký tạm trú của nhiều phường ở TP.HCM không ai giống ai. Lệ phí kèm theo cũng được thu hết sức tùy tiện. Do bản thân là chủ nhà trọ, có người em ruột cũng làm chủ nhà trọ ở phường kế bên nên bạn đọc K. rất rành rẽ các mẫu đơn và thủ tục liên quan… Và rồi bài “Đăng ký tạm trú mỗi nơi mỗi khác” đã được đăng trên số báo ngày 30-5-2011 với những phản ánh chính xác “không cãi vào đâu được”. Ngay sau đó là những biện pháp chấn chỉnh của công an quận, là phương án hoàn tiền cho những trường hợp đã nộp lố so với quy định.

Cũng trong dịp này, Pháp Luật TP.HCMđã trao quà tặng cho bạn đọc Trần Đức Tiến (ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước), người đã cung cấp thông tin và hỗ trợ báo thực hiện loạt bài điều tra “Ai tiếp tay cho HTX bán rừng?” (ảnh trái) . Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã trao quà tặng cho bạn đọc Huỳnh Thanh Liêm (huyện Đầm Dơi, Cà Mau), người đã cung cấp thông tin và hỗ trợ báo thực hiện các bài viết về một tiệm vàng ở huyện này bán mỗi tháng đến một tấn vàng (ảnh phải). Ảnh: NC

Có người thân là anh Trần Đức Dự (tạm trú 105/66 Hoàng Bật Đạt, quận Tân Bình) bị bắt oan vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM ngày 8-8, gia đình anh Dự đã đến báo để cầu cứu... Phát hành vào ngày 17-8, bài “Đi đêm bị bắt vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội ” nhận đượcnhiều phản hồi của bạn đọc. UBND và Công an phường 6, quận Gò Vấp cũng đã tổ chức xin lỗi “năm người bị hại” và đang xem xét việc bồi thường các thiệt hại phát sinh.

Kỳ vọng của bạn đọc

“Pháp Luật TP.HCM phải “lửa” hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của hàng triệu bạn đọc”. “Báo nào sai cũng được nhưng Pháp Luật TP.HCM thì không được sai, nhất là đối với các vấn đề pháp luật”. Nhiều bạn đọc đã kỳ vọng vậy khi nhấc máy gọi điện thoại hoặc gửi thư góp ý cải tiến báo. Hôm nào báo có vụ “cộm cán” thì tức thời đường dây tiếp nhận thông tin của báo “nghe muốn mệt xỉu”.

Trong vụ trường gà ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (chỉ cách trụ sở UBND và Công an phường Bình Hưng Hòa A 200 m), bạn đọc TTX (cũng ở quận Bình Tân) “rất không hài lòng khi thấy báo chưa gí đến cùng để làm rõ trách nhiệm của công an phường”. Theo bạn đọc X., Pháp Luật TP.HCM có tiếng mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực. Nhiều người thích báo ở chỗ này nên báo cần nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin của bạn đọc.

Là người “yêu báo Pháp Luật TP.HCM”, lần nào điện thoại đến “nhặt sạn” giúp hay để đặt hàng nhiều đề tài là “đặc sản”, ông Hoàng Xuân Hoan, Trưởng phòng Công chứng số 2 TP.HCM, cũng gửi gắm: “Từ những phân tích sắc sảo của báo, nhiều vướng mắc pháp lý hết sức dân sinh đã được các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ. Tôi mong muốn tờ báo luôn phát huy chất pháp luật đặc trưng của mình”.

Cố gắng tạo khác biệt Tôi là bạn đọc thân thuộc của Pháp Luật TP.HCM gần 10 năm nay. Tôi nhận thấy báo có những nét đặc trưng, khác biệt so với những tờ báo khác. Với tinh thần quyết liệt đấu tranh cho lẽ phải, báo đeo bám đến cùng những vụ án nổi cộm như “Kỳ án hiếp dâm, giết người ở Bình Phước”… Báo còn có những loạt bài phóng sự điều tra “đánh đâu dính đó” như “Đột nhập vào lò bảo kê biển số đỏ dỏm”, “Biển số đẹp, có tiền là có ngay”… Tôi còn thích Pháp Luật TP.HCM ở “nghệ thuật” giới thiệu những điều luật, những quy định mới thông qua từng đề tài giúp số đông dễ hiểu và nhớ lâu. Ông PHÙNG VĂN HIẾU, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Điêu khắc - Trang trí Lạc Hồng Duy trì tính nhân văn Tôi rất thích chuyên mục “Câu chuyện pháp đình” trên Pháp Luật TP.HCM. Những câu chuyện đăng báo làm tôi hiểu được rằng pháp luật của chúng ta nghiêm minh nhưng cũng hết sức nhân văn. Những trăn trở của các thẩm phán, kiểm sát viên… giúp tôi tin tưởng hơn vào cái tình của những người được giao trọng trách bảo vệ công lý cho xã hội. Chị NGUYỄN THỊ ÚT,SV Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

NHÓM PV