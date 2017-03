Băn khoăn lao động Trung Quốc ở Việt Nam

Xử phạt hai công ty sử dụng lao động nước ngoài không phép Ngày 15-8, ông Ninh Công Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đăk Nông, cho biết Sở vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Ban Quản lý dự án thủy điện Đăk Tik (Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) vì không làm thủ tục cấp phép cho lao động nước ngoài. Kiểm tra, Sở phát hiện tại đây có hai lao động Trung Quốc đến làm việc từ tháng 3-2011 nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép lao động. Sở cũng cho hay: Trong số 340 lao động nước ngoài (có 314 lao động Trung Quốc) đang làm việc tại địa bàn tỉnh có đến hơn 170 người chưa có giấy phép lao động. Riêng tại dự án Alumin Nhân Cơ (huyện Đăk R’Lấp- Đăk Nông) có đến 171 người Trung Quốc chưa được cấp phép lao động. Trước đó, ngày 8-8, Công an tỉnh Đăk Nông cũng đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pagoda (KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đăk Nông) vì đơn vị này không khai báo tạm trú cho lao động nước ngoài đến làm việc. Tỉnh ủy tỉnh Đăk Nông cho biết đã chỉ đạo các ban ngành tỉnh Đăk Nông thanh tra xử lý những công ty sử dụng lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động. NGUYỄN ĐỨC Một số nhà thầu ngoài nước lách luật bằng cách làm hộ chiếu du lịch thời hạn ba tháng cho người lao động nhưng sau đó họ ở lại các công trường, nhà máy làm việc luôn. Với các trường hợp này, nhà thầu, người sử dụng lao động không khai báo thì rất khó quản lý lao động ngoài nước. Ông NGUYỄN THANH HÒA, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Với những lao động không phép, nhà thầu vi phạm sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, Bộ cũng đang xem xét, cân nhắc thời điểm lao động không phép làm việc tại các công trình này trước hay sau thời điểm Nghị định 46/2011 ra đời (6-2011). Bà PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có bản xác nhận hoặc các giấy phép lao động, các bản hợp đồng lao động xác định có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong nghề nhiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý và phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ đảm nhận. Trong đó, bản xác nhận ít nhất năm năm kinh nghiệm do các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà người nước ngoài đã làm việc xác nhận. Hằng quý, Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm phối hợp với công an và các cơ quan kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài làm việc tại các dự án, gói thầu do nhà thầu nước ngoài trúng thầu trên địa bàn. Theo Nghị định 46/2011/NĐ-CP