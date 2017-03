Băn khoăn với dự án nghìn tỉ của Bộ GTVT

Ngày 4-5, tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH), Chính phủ đề xuất bổ sung năm dự án mới và tăng quy mô cho bốn dự án giao thông khác vào vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 với tổng nguồn vốn hơn 4.500 tỉ đồng.

Năm dự án mới là cầu Năm Căn (Cà Mau), cầu Kim Xuyên (Tuyên Quang), nhà ở cho sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, BV Ung thư TP Đà Nẵng và dự án đường ven biển tỉnh Ninh Thuận đều được cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính-Ngân sách tán thành với lý do là những dự án cấp thiết, cần phải làm.

Tuy nhiên, với bốn dự án điều chỉnh tăng quy mô do Bộ GTVT quản lý thì cơ quan thẩm tra lại thể hiện sự e dè. Bởi theo báo cáo của Chính phủ, nguồn vốn điều chỉnh cho mỗi dự án thấp nhất cũng hơn 100 tỉ đồng và “khủng” nhất đến hơn 1.500 tỉ đồng (dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL1A). “Hiện nay rất nhiều dự án điều chỉnh tăng quy mô quá lớn, một phần do khâu khảo sát, thiết kế, lập dự toán chưa chính xác, một phần do việc mở rộng dự án đầu tư nhưng không tính tới khả năng đáp ứng của nguồn lực. Nếu tiếp tục cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng quy mô sẽ tạo ra việc chạy đua mở rộng quy mô của tất cả dự án” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Hiện nay rất nhiều dự án điều chỉnh tăng quy mô quá lớn nhưng không tính tới khả năng đáp ứng của nguồn lực. Ảnh: HTD

Cũng theo ông Hiển, nhiều ý kiến trong Ủy ban đề nghị cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 12/2011 của QH; không bổ sung các dự án tăng quy mô như Tờ trình của Chính phủ vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015. Chính phủ nghiên cứu, bố trí vốn từ các nguồn vốn khác.

Tán thành với nhận định trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng Nghị quyết 12 của QH mới ra đời cách đây năm tháng trên cơ sở thảo luận báo cáo của Chính phủ. “Lúc đó Chính phủ nói là không xin bổ sung, nay lại xin. Vậy rồi cuối năm nay, năm 2013, 2014, 2015 có tiếp tục bổ sung thêm các công trình nữa không?” - ông Hiện nói và nhấn mạnh nghị quyết của QH cũng là luật, sửa đổi phải có căn cứ, chứ nói quan trọng thì công trình nào chả quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, việc thiếu vốn là trầm trọng. Do đó, cần phải thay đổi tư duy đầu tư theo hàng dọc - tức là ở đâu khó khăn, trọng điểm hơn thì cần đầu tư trước, làm cho xong - chứ không dàn hàng ngang nữa. “Thay vì đầu tư 20 công trình thì hãy chọn lấy 10 công trình và tập trung hoàn thành cho sớm” - ông Lưu nói.

Lùi thời gian trình QH Luật Đất đai sửa đổi Ngày 4-5, thảo luận về các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban TVQH thống nhất với đề nghị của Chính phủ lùi thời gian trình Luật Đất đai sửa đổi sang kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2013) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2013) để có thêm thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, Ủy ban TVQH cũng đề nghị chưa đưa vào chương trình chuẩn bị năm 2013 các dự án Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý, Luật An toàn thông tin số, Luật Tố tụng lao động. Hôm nay 5-5, Ủy ban TVQH sẽ họp nội bộ và lấy ý kiến của các thành viên về tư cách đại biểu QH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. QH chưa quyết đã khởi công Mặc dù dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL1A mới được Chính phủ trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH hôm qua (4-5) nhưng trước đó ngày 30-3, Bộ GTVT và UBND tỉnh Ninh Bình đã làm lễ khởi công dự án này. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 1.511,46 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở GTVT Ninh Bình làm đại diện chủ đầu tư. Tại lễ khởi công trên, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã biểu dương doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vì mặc dù Chính phủ và Bộ GTVT chưa bố trí được nguồn vốn song DN này đã ứng trước vốn để triển khai xây dựng dự án trên.

THÀNH VĂN