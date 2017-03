Ban Kinh tế Trung ương: Góp sức thẩm định các chính sách kinh tế

Khả năng mời chuyên gia kinh tế uy tín kiêm nhiệm Theo Quyết định 161, Ban Kinh tế Trung ương gồm có trưởng ban, các phó trưởng ban gồm cả chuyên trách và kiêm nhiệm. Quy định như vậy là khác với quy định trước đây - nêu rõ bốn phó trưởng ban chuyên trách là thứ trưởng một số bộ thuộc lĩnh vực KT-XH. Do đó mở ra khả năng phó trưởng ban kiêm nhiệm có thể gồm cả chuyên gia kinh tế đầu ngành thuộc các viện nghiên cứu KT-XH lớn ở trung ương. Đây là quan điểm được thống nhất cao trong quá trình xây dựng đề án tái lập Ban Kinh tế Trung ương và cũng là điểm mới so với tổ chức, bộ máy Ban Kinh tế Trung ương trước đây. Tám đầu mối tham mưu Với quyết định tái lập Ban Kinh tế Trung ương và Ban Nội chính Trung ương, đến nay tổ chức bộ máy tham mưu cho BCH Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm tám đầu mối: Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. So với quan điểm tổ chức sau Hội nghị Trung ương 4 khóa X (tháng 1-2007) về “đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng...” thì số đầu mối tăng thêm hai. Nhưng so với trước đó thì vẫn ít hơn ba đầu mối, là Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tài chính quản trị Trung ương và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ - sau Trung ương 4 khóa X đã giải thể, sáp nhập chức năng vào Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương.