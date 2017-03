Ban Nội chính không chỉ ngồi nhận đơn

“Nếu như chỉ ngồi nhận đơn, kính chuyển thì Ban Nội chính chỉ cần bốn người là đủ chứ không phải đến 20-30 người. Cho nên phải đi vào hoạt động thật sự, phải tham mưu đắc lực cho Thường vụ cấp ủy về lĩnh vực nội chính cũng như công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)” - ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh tại lễ công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, sáng 27-8.

Ban Nội chính Thành ủy trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh - nội chính; công tác PCTN và cải cách tư pháp. Về nhân sự của ban, ngoài Trưởng ban Trần Thế Lưu, ông Đỗ Quang Trung - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức phó trưởng ban. Ban Nội chính Thành ủy gồm trưởng ban và không quá ba phó trưởng ban; biên chế là 30 người.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu. Ảnh: MC

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Việc thành lập Ban Nội chính Thành ủy sẽ góp phần quan trọng về mặt tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN, lãng phí và cải cách tư pháp được chặt chẽ, hiệu quả hơn”.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng lưu ý bên cạnh những thành tựu to lớn mà TP đạt được trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Trong đó có việc các thế lực thù địch liên tục lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, sự bất cập trong giải quyết lợi ích của một bộ phận nhân dân, sự sơ hở của một số cơ quan, tổ chức để xuyên tạc nói xấu chế độ…; tạo tư tưởng hoài nghi, gây mất lòng tin trong nhân dân nhằm lôi kéo, móc nối thực hiện âm mưu hình thành tổ chức chính trị đối lập.

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đều luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác nội chính, quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính” an dân để giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch” - ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng yêu cầu với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, Ban Nội chính Thành ủy cần tập trung chú trọng nghiên cứu có hệ thống, khoa học, chặt chẽ, kịp thời xử lý những thông tin có liên quan đến an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực này. Song song đó, Ban Nội chính cần phối hợp với cơ quan chức năng TP và các quận, huyện tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm tại địa phương, không để kẻ xấu lợi dụng. Trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy có chủ trương, đối sách theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ban Nội chính còn làm đầu mối phối hợp với các ngành nội chính TP nắm sát diễn biến tình hình hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, công tác đấu tranh phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm; tham mưu về công tác cải cách tư pháp, công tác PCTN, lãng phí.

Chọn cán bộ giỏi vào Ban Nội chính Cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đủ biên chế và các điều kiện cần thiết để Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM nhanh chóng đi vào hoạt động. Trong đó, cần hết sức chủ động trong việc phát hiện, lựa chọn và đưa các cán bộ có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng vào Ban Nội chính để đủ sức tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, phải rà soát thống kê các vụ án, vụ việc phức tạp tồn đọng trên địa bàn; chủ động chọn những lĩnh vực phức tạp dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để tham mưu, đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện, trình Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xem xét chỉ đạo xử lý sớm, đừng để kéo dài gây ra những bức xúc trong dư luận không cần thiết. Trưởng ban Nội chính Trung ương NGUYỄN BÁ THANH

MINH CƯỜNG