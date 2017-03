Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có bản thông cáo số 1 về tình hình bầu cử diễn ra trong toàn quốc từ đầu giờ sáng ngày 22-5 đến giờ.

Tính đến 10 giờ ngày 22-5, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được Báo cáo nhanh về tiến độ bầu cử của 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.



Bảng cập nhật tình hình bầu cử ở Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: Trọng Phú

Theo đó, đến 7 giờ sáng hôm nay, trên phạm vi cả nước, các Tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm lễ khai mạc trang trọng, nghiêm túc. Một số điểm bầu cử ở một số địa phương tiến hành khai mạc và bỏ phiếu bắt đầu từ 5 giờ - 5 giờ 30 phút (Hậu Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk), như ở các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử, để bảo đảm cử tri ở các đơn vị này có thể tham gia bầu cử. Ở một số nơi đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí tưng bừng trong ngày bầu cử.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc. Rất đông cử tri đã có mặt tại lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Cát Bi, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội có cụ Nguyễn Thị Nhâm cao tuổi nhất là 107 tuổi. Ở khu vực bỏ phiếu số 3, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia bỏ phiếu có cụ bà Bùi Thị Sáu là cử tri cao tuổi nhất của khu vực cùng với Tổng Bí thư và anh Nguyễn Hữu Hòa là cử tri trẻ tuổi nhất (18 tuổi) đã thực hiện việc bỏ những lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 8, khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Tính đến thời điểm này có nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, hiện nay Nghệ An đã có trên 50% cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Kon Tum có 44 khu vực, Nghệ An có 22 khu vực, Quảng Nam có 48 khu vực), nhất là khu vực bỏ phiếu tại các huyện đảo. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỉ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hiện không khí ngày bầu cử, dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đến thời điểm này khá tốt. Trong những phút khai mạc và 2 giờ đầu tiến hành bầu cử, cử tri đến dự và tham gia bỏ phiếu rất đông, không khí tại các khu vực bỏ phiếu hăng hái, nhộn nhịp, khẩn trương.

Các điều kiện để cử tri đi bầu cử cũng khá thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết, tại các điểm bầu cử rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử. Các cơ quan, doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã bố trí thiết bị dự phòng, nhân viên trực điều hành để xử lý sự cố mạng lưới, nghẽn cục bộ, bảo đảm thông suốt cho các thuê bao điện thoại cố định và mạng di động. Một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử tại các địa phương được bảo đảm, chưa có vấn đề bất thường xảy ra, chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết.