Báo cáo nhân quyền năm 2007 của Mỹ thiếu khách quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, nêu rõ: Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của công dân. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành vi vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong những năm qua, Việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc bảo đảm và phát huy ngày càng tốt hơn các quyền tự do của người dân trong mọi lĩnh vực, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin.

Báo cáo nhân quyền năm 2007 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra những nhận xét thiếu khách quan dựa trên những thông tin định kiến, sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam. Chúng tôi cho rằng việc gia tăng các tiếp xúc, đối thoại trên cơ sở bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, sẽ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Mỹ trong vấn đề này, theo tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ tháng 5-2005 và tháng 11-2006 giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.