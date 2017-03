Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri TP.HCM: Bất an khi ra đường

Ngày mai, 4-12, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 7 (khóa VIII) sẽ khai mạc, kéo dài đến 7-12. Trong báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri TP gửi tới kỳ họp lần này nổi lên nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Cướp giật ngày càng táo tợn gây bất an khi ra đường; dự án “treo” ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân; vấn đề khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT)…

Cướp ngày càng hung hãn, táo tợn

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm, bức xúc, mong muốn kỳ họp lần này sẽ đưa ra những giải pháp ngăn chặn hiệu quả là tình trạng cướp giật đang rộ lên thời gian qua. Theo đó, cử tri các quận 4, 6, 10, Bình Thạnh và Thủ Đức phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP đang có chiều hướng xảy ra phức tạp. Tình hình trọng án xảy ra rất nhiều, nhất là những ngày cận tết nhưng do lực lượng công an quá mỏng đã làm phát sinh trộm, cướp trấn lột người dân bất cứ lúc nào, làm cho người dân không an tâm khi ra đường. Gần đây nhất là vụ chém người cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ đã làm người dân cảm thấy bất an vì hành vi của bọn cướp ngày càng táo tợn, hung hãn. Rồi cũng chính từ vụ án này mà công an các quận, huyện đã tìm ra thủ phạm của hàng chục vụ cướp tương tự trước đó.

Trước tình hình trên, cử tri đề nghị ngành công an thường xuyên tuần tra để phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tình trạng cướp giật trên đường phố. Đồng thời, đề nghị tăng cường cảnh sát khu vực cho các phường để giúp chính quyền giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư…

Trộm cướp ngày càng lộng hành là một vấn đề nổi cộm mà nhiều cử tri quan tâm. Trong ảnh : Một tên trộm bị CSGT và người dân bắt quả tang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM. Ảnh: HTD

Tháo gỡ ngay các dự án “treo”

Cử tri cũng đề nghị TP tập trung rà soát và xử lý vấn đề quy hoạch nói chung và những dự án quy hoạch thực hiện quá lâu nói riêng. Cụ thể, cử tri huyện Bình Chánh phản ánh tình trạng các dự án chậm triển khai trên địa bàn như dự án 42 ha (xã Hưng Long), dự án chung cư Hạnh Phúc (xã Bình Hưng) nhiều năm qua chưa triển khai, đường ngập, lầy lội, đất bỏ hoang. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm xóa bỏ quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống. Với dự án Làng đại học tại xã Hưng Long triển khai nhiều năm nhưng chưa thực hiện, cử tri kiến nghị hoán đổi thành cụm công nghiệp để sử dụng lao động tại chỗ và các xã lân cận vì hiện nay người dân ở địa phương phải đi xin việc ở xa như KCN Lê Minh Xuân, Tân Tạo. Với dự án Khu đô thị Sing-Việt đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, thời gian bồi thường quá lâu (17 năm), việc áp giá bồi thường không còn phù hợp, cử tri đề nghị HĐND TP có ý kiến, kiểm tra, giám sát dự án này.

Cử tri huyện Củ Chi cũng đề nghị TP nên xem xét lại một số dự án, nếu không làm thì hủy bỏ như dự án Hoa lan - cây cảnh tại xã Phước Vĩnh An, lộ giới quốc lộ 22, dự án Viện trường và khu Hóa dược tại xã Phước Hiệp và Tân An Hội.

Vấn đề xây dựng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, người dân quận Tân Bình rất bức xúc tại sao đất quân đội lại không dùng cho mục đích quốc phòng hay dùng mở rộng sân bay mà lại cho thuê làm sân golf, phân lô đất để xây dựng các biệt thự trong sân golf, dẫn đến nhiều tác hại về môi trường dù đã kiến nghị rất nhiều lần. Cử tri đề nghị cho dân biết ai đã ký cho làm dự án này.

Không phân biệt đối xử trong y tế

Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị cho người dân được tự chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu khi mua BHYT tự nguyện. Song song đó, ngành y tế nên xã hội hóa để người dân được tự chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không để tình trạng phân biệt đối xử giữa khám, chữa bệnh bằng BHYT và khám dịch vụ.

Cử tri cũng đề nghị ngành y tế thường xuyên kiểm tra y đức và phong cách phục vụ của các BV trên địa bàn TP; kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân nhận đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tự nguyện vì thường họ chỉ thông báo tổng số tiền người dân phải nộp mà không công khai rõ ràng các mức phí.

Cử tri quận 5 thì đề nghị TP nên mở rộng BV, bác sĩ tuyến dưới phải có trình độ thực sự, có tập huấn và nâng cao kinh nghiệm, đưa đi đào tạo một thời gian, bổ sung mua phương tiện thiết bị phù hợp để khắc phục tình trạng quá tải tại các BV nên phát triển y tế dự phòng, đào tạo bác sĩ cộng đồng…

Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng của TP tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là khu vực các chợ đầu mối, xử phạt mạnh đối với các trường hợp buôn bán thịt thối, không rõ nguồn gốc. Tết đã gần đến, hàng hóa kém chất lượng tràn lan, nếu không giám sát và kiểm tra chặt chẽ sẽ tác hại cho người dân.

Hôm nay, khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ diễn ra trong các ngày từ 3 đến 7-12. Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ dành thời gian phù hợp để các đại biểu thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2013; tổng quyết toán ngân sách TP năm 2011; tình hình thực hiện dự toán ngân sách, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2012; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2013, phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 gắn với kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước ba năm 2013-2015 của TP Hà Nội… Cũng tại kỳ họp này, những bức xúc của cử tri liên quan đến việc quản lý sau quy hoạch để xảy ra tình trạng biến đất xây dựng công viên, cây xanh thành nhà ở, sân tennis... cùng với các vấn đề về quy hoạch bãi đỗ xe, xử lý các công trình sai phép, không phép; quản lý quỹ nhà chuyên dùng, đất công; tiến độ xử lý những sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ... sẽ được mổ xẻ tại phiên chất vấn.

NHẪN NAM