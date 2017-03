Báo cáo trước Quốc hội: Chính phủ nhận năm khuyết điểm

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng xuống còn 7% so với 8,5%-9% như kế hoạch.

Ngày 6-5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, sức nóng của nghị trường đã tăng lên ngay khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007 và những tháng đầu năm 2008.

Nhìn nhận các yếu kém

Thủ tướng nhận rõ năm khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ làm ảnh hưởng đến lạm phát. Đầu tiên là việc nới lỏng chính sách tiền tệ làm tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng tăng cao trong khi việc quản lý hoạt động ngân hàng yếu kém, cũng như việc điều hành tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đôla thiếu linh hoạt và chưa phù hợp. Thứ hai là tỷ lệ bội chi ngân sách ở mức 5% được giữ liên tục trong nhiều năm, do đó không tạo được áp lực đối với việc kiểm soát và tiết kiệm chi tiêu ngân sách. Thứ ba là vai trò của nhà nước trong quản lý thị trường (trong đó có thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản) và quản lý giá cả, quản lý xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập, yếu kém.

Thứ tư là công tác dự báo kém, chưa phân tích và dự báo được những khó khăn, thách thức mới, dẫn đến việc Chính phủ vẫn trình Quốc hội quyết chỉ tiêu tăng trưởng năm 2008 là 8,5%-9%. Cuối cùng, việc thông tin tuyên truyền, giải thích tình hình chưa kịp thời và thiếu nhất quán, nhất là khi ban hành các chính sách, giải pháp có tính nhạy cảm, gây tâm tư lo lắng trong xã hội.

“Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ những kết quả đạt được, đồng thời nhìn nhận sâu sắc những bất cập, yếu kém, khuyết điểm của mình trong quản lý, điều hành” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Tăng trưởng giảm, lạm phát tăng

Báo cáo của Chính phủ chỉ rõ: Tháng 4-2008, chỉ số giá tăng 11,6% so với tháng 12-2007. Nếu so với tháng 4-2007 thì tốc độ tăng giá lên đến 21,42%, là mức tăng giá cao nhất trong nhiều năm qua. Xuất khẩu bốn tháng đầu năm tăng cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng nhập khẩu lại cũng tăng quá cao so với bốn tháng đầu năm 2007, nhập siêu bốn tháng bằng 60,8% kim ngạch xuất khẩu, đây cũng là mức nhập siêu cao nhất trong nhiều năm qua.

Trước tình hình đó, Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong những tháng tiếp theo của năm 2008 là: Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

“Chính phủ xin đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2008 ở mức khoảng 7% bằng các giải pháp tổng hợp đưa tốc độ tăng giá tiêu dùng theo hướng giảm dần” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.