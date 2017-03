Báo chí góp phần thực hiện dân chủ hóa xã hội

Theo chinhphu.vn, ngày 18-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ngày càng có nhiều cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, truyền tải thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, đáp ứng tốt quyền được thông tin của công dân, góp phần quan trọng thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội.

Tính đến tháng 6-2010, cả nước có trên 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề chính thức.

Ngày 20-6, tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội những người làm báo TP.HCM” lần thứ hai với hơn 30 gian trưng bày sản phẩm của các báo in, báo nói và báo điện tử trên toàn quốc. Trong chương trình còn có buổi “Giao lưu những người phát hành báo chí”.

Tối cùng ngày, tại Đài Truyền hình TP.HCM, các nhà báo thuộc nhiều thế hệ sẽ tham gia buổi giao lưu trong chương trình “Nhà báo - Dấu ấn thời gian”, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Ngày 18-6, TP Cần Thơ tổ chức trao 24 giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần IV 2009-2010 cho các loại hình báo in, báo hình và báo nói. Trong đó, giải nhất báo in thuộc về tác phẩm “An ninh lương thực quốc gia: Nhìn từ vựa lúa ĐBSCL” của tác giả Huỳnh Thu Hà (báo Cần Thơ); giải nhất báo hình thuộc về tác phẩm “Hãy trả lại những dòng sông” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc - Quốc Trạng (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ); báo nói không có giải nhất.

AT - T.MẬN - G.TUỆ