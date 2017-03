Báo chí là bạn đồng hành của công an

Tài liệu do báo chí cung cấp rất chính xác, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngoài ra, báo chí cũng phổ biến kịp thời các quy định mới về hộ khẩu, CMND, khắc dấu, giao thông... đến người dân; phản ánh những vướng mắc, hành vi nhũng nhiễu của một số cán bộ, chiến sĩ công an... Thiếu tướng Ngọ cho biết Tổng cục đang cân nhắc có quy chế cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, nhất là những vụ việc dư luận đang quan tâm.

Ngày 31-1, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng và lãnh đạo Tổng cục An ninh cũng đã gặp gỡ báo chí. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phối hợp với các lực lượng an ninh làm thất bại nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.