Bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển bền vững

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận ba chủ đề: Chính sách an ninh năng lượng và giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng; An ninh năng lượng và vấn đề phát triển bền vững; Hợp tác ASEM nhằm thúc đẩy an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Vấn đề năng lượng và xây dựng chính sách bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng cho phát triển bền vững là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ các nước. Đề xuất tổ chức Diễn đàn Chính sách an ninh năng lượng ASEM của Việt Nam nêu ra tại Hội nghị cấp cao ASEM 6 đã được các nước thành viên tích cực ủng hộ, coi đây là một sự kiện quan trọng của hợp tác ASEM.