Báo in được ưu đãi thuế suất 10%

Chiều 19-6, với số phiếu 91,57% tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Trong đó đáng chú ý là nội dung các cơ quan báo in sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 10% thay vì 25% như hiện nay.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển, những năm qua, hoạt động báo chí, tuyên truyền đã có đóng góp rất lớn cho kinh tế-xã hội của đất nước và có đóng góp cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, so với các loại hình khác, hoạt động của báo in còn gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu vào ngày càng cao và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị, phục vụ vùng sâu, vùng xa, hải đảo. “Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, để chia sẻ khó khăn chung, trước mắt, xin chỉ giữ phạm vi ưu đãi cho báo in như quy định của dự thảo luật” - ông Hiển nói. Cụ thể, dự luật quy định thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) và thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10%.

Về thuế suất phổ thông, ông Hiển cho hay có ý kiến đề nghị áp dụng thống nhất mức thuế suất phổ thông 20% từ ngày 1-7 này và không phân biệt quy mô DN. “Tuy nhiên, việc áp dụng thuế suất phổ thông 22% từ đầu năm 2014 và mức 20% từ đầu năm 2016 như dự thảo đã giảm thu ngân sách khá lớn, nếu giảm hơn nữa sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách. Hơn nữa so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới thì mức thuế suất như dự thảo luật đưa ra là phù hợp” - ông Hiển phân tích.

Những quy định trên sẽ được áp dụng vào thực tế khi luật này có hiệu lực (từ 1-1-2014).

Chiều cùng ngày, QH cũng đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Băn khoăn về bảo hiểm thất nghiệp Sáng 19-6, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Việc làm, vấn đề bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đã được nhiều đại biểu tham gia góp ý. ĐB Vũ Xuân Trường (Nam Định) băn khoăn với quy định mở rộng đối tượng đóng BHTN với tất cả đối tượng là viên chức trong khi họ đã và đang thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Nếu như vậy đối tượng này phải đồng thời nộp hai loại bảo hiểm. “Theo tôi, chế độ BHXH đã bao gồm một số nội dung của BHTN như chế độ thôi việc, chế độ về hưu trước tuổi rồi chế độ hưu trí… Dự thảo lại quy định bắt buộc một lực lượng lớn các viên chức phải nộp BHTN mà họ lại không được hưởng chế độ gì từ quỹ này là một điều bất hợp lý, vừa chồng chéo và có thể tốn kém” - ông Trường nói.

THU HẰNG